Winnie the Pooh: Blood and Honey, ecco il trailer della parodia horror dei personaggi de Il Bosco dei 100 Acri

Cosa succede ai vecchi giocattoli per l’infanzia? Certo, forse se ne stanno semplicemente seduti, a marcire, ricoperti di ragnatele, in soffitta. O forse si vendicano per essere stati abbandonati usando una mazza per picchiare qualcuno in una piscina.

Quest’ultima teoria è stata portata alla vita nel cruento trailer appena pubblicato del film horror in uscita Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Il film di Rhys Frake-Waterfield è diventato virale quando la notizia della sua esistenza è stata diffusa all’inizio di quest’anno. In una recente apparizione sul podcast Development Hell di Dread Central, lo sceneggiatore-regista ha confermato che il suo film ritrae Pooh e Piglet su tutte le furie, in parte perché i due amati personaggi sono diventati di dominio pubblico nel 2022.

“Sono sicuramente Pooh e Piglet – non sono solo due persone con una maschera”, ha detto. “La storia dovrebbe essere che sono passati dall’essere dei maniaci omicidi partendo dall’essersi un po’ infuriati per quello che è successo a Christopher.”

Quindi cosa è successo esattamente a Christopher Robbin per suscitare una tale follia?

“Pooh e Piglet hanno subito un drastico calo del cibo portato dal loro amico umano mentre Christopher cresceva, e nel corso degli anni sono diventati sempre più affamati e selvaggi”, ha spiegato Rhys Frake-Waterfield. “Hanno dovuto ricorrere a mangiare Eeyore e poi, quando Christopher torna con sua moglie per presentarla ai suoi vecchi amici, loro si arrabbiano quando lo vedono, e tutto l’odio che hanno accumulato negli anni si scatena.”

Frake-Waterfield ha anche rivelato nel podcast di aver già iniziato a pensare a un sequel: “Speriamo di poterlo continuare e portare avanti la follia ancora di più, diventando ancora più estremi”, ha detto. “Ho molti pensieri contorti e oscuri su cosa voglio far passare a Pooh e Piglet e in quali scenari voglio metterli”.

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey non ha ancora una data di uscita. Guarda il trailer qui sotto.

