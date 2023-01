Winnie The Pooh: Blood and Honey, il nuovo trailer mostra la brutalità dell’amato orsetto goloso di miele

Un nuovo trailer di Winnie The Pooh: Blood and Honey mostra uccisioni brutali ad opera dell’amato orso dei libri per l’infanzia.

L’imminente film horror è un’inquietante interpretazione della serie di classici per bambini di AA Milne. Il film è previsto per essere proiettato nelle sale solo per una notte il 15 febbraio, rendendolo il primo progetto di Winnie The Pooh distribuito nelle sale da Christopher Robin del 2018.

Il nuovo film è realizzato da Jagged Edge Productions, una società dietro 47 diversi film horror a basso budget che sono usciti o sono entrati in produzione, molti dei quali basati su personaggi familiari ma in contesti inaspettati.

Dread Central ha condiviso un nuovo trailer ufficiale di Winnie The Pooh: Blood and Honey. Oltre a Pooh Bear (Craig David Dowsett) che commette una serie di omicidi orribilmente brutali, il breve trailer mostra un giovane adulto Christopher Robin (Nikolai Leon) che cammina nei boschi con sua moglie, piangendo la morte del triste ma adorabile asino Eeyore, ed esaminando un minaccioso vaso di miele.

Il trailer termina con riprese rapide di Pooh che uccide studenti universitari, catturando alcune persone presumibilmente innocenti e apparendo terribilmente malvagio.

Potete dare un’occhiata al nuovo trailer di Winnie The Pooh: Blood and Honey qui sotto:

