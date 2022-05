Winnie the Pooh: Blood and Honey: il regista parla del film, della Disney e del bilanciare horror e commedia

Le storie originali di Winnie the Pooh di AA Milne sono diventate di dominio pubblico solo cinque mesi fa, ma il piccolo cucciolo grassoccio ha già fatto la sua incursione nei film di genere slasher.

Winnie the Pooh: Blood and Honey si è presentato all’inizio di questo mese, ed ora le prime immagini che mostrano un Pooh e Piglet demoniaci che stanno per balzare su una giovane donna poco vestita che si rilassa in una vasca idromassaggio hanno già dato fuoco a Internet.

In un’intervista con Variety, il regista Rhys Waterfield, che è nella fase di post-produzione con ben altri quattro film, tra cui Firenado e Demonic Christmas Tree, ha affermato che la reazione alle immagini è stata “assolutamente folle”.

“A causa di tutta la stampa e del materiale, inizieremo semplicemente ad accelerare il montaggio ea farlo passare attraverso la post produzione il più velocemente possibile”, ha affermato Waterfield. “Ma anche, assicurarsi che sia ancora buono. Sarà una priorità assoluta.”

Secondo Waterfield, che ha anche scritto e co-prodotto il film, Winnie the Pooh: Blood and Honey vedrà Pooh e Piglet come “i cattivi principali… che vanno su tutte le furie” dopo essere stati abbandonati da Christopher Robin, legato andato al college: “Christopher Robin è stato allontanato da loro e non gli è stato dato da mangiare, ciò ha reso la vita di Pooh e Piglet piuttosto difficile”.

“Poiché hanno dovuto badare a se stessi così tanto, sono essenzialmente diventati selvaggi”, ha continuato Waterfield. “Quindi sono tornati alle loro radici animali. Non sono più addomesticati: sono come un orso e un maiale feroci che vogliono andare in giro e cercare di trovare una preda.”

#WinnieThePoohBloodandHoney già il titolo mi attira! 😀 pic.twitter.com/x4F3GcOlas — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 27, 2022

Il film è stato girato in 10 giorni in Inghilterra, non lontano da Ashdown Forest, fonte di ispirazione per l’immaginario Bosco dei Cento Acri di Milne nelle storie di Winnie the Pooh. Sebbene Waterfield abbia rifiutato di rivelare il budget per il film slasher, ha detto che il pubblico “non dovrebbe aspettarsi che questa sia una produzione di livello hollywoodiano”. Data la premessa, la sfida più grande, ha detto Waterfield, è stata bilanciare il confine tra horror e commedia.

“Quando provi a fare un film come questo, ed è un concetto davvero stravagante, è molto facile seguire una strada in cui nulla fa paura ed è davvero ridicolo e davvero stupido. Volevamo rimanere fra i due generi.”

Ad esempio, Waterfield ha spiegato l’allestimento dietro la scena in cui c’è una ragazza che si rilassa in una vasca idromassaggio con Pooh e Piglet vicini minacciosamente.

“Si sta divertendo e poi Pooh e Piglet appaiono dietro di lei, la addormentano, la portano fuori dalla vasca idromassaggio e poi le guidano una macchina sopra la testa”, ha detto Waterfield. “Fa paura ma ci sono anche parti divertenti perché ci sono scatti di Winnie the Pooh in macchina e vederlo con le sue piccole orecchie al volante fa ridere.”

L’unica preoccupazione, soprattutto con tutta la nuova pubblicità, è se la Disney avrà qualcosa da dire su Winnie the Pooh: Blood and Honey. Sebbene le prime storie di Milne siano ora senza copyright, la Disney conserva l’uso esclusivo delle loro interpretazioni di Pooh Bear e dei suoi amici.

“Abbiamo cercato di essere estremamente attenti”, ha detto Waterfield. “Sapevamo che c’era questa linea di confine e sapevamo qual erano i progetti che loro detenevano, e cosa avevano fatto. Quindi abbiamo fatto tutto il possibile per assicurarci che [il film] fosse basato solo sulla versione del 1926.”

