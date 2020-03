Winona Ryder e Penelope Cruz difendono Johnny Depp contro Amber Heard

Winona Ryder e Penelope Cruz si sono fatte avanti per difendere Johnny Depp in seguito alla causa di Amber Heard contro la star.

Sia Winona Ryder che Penelope Cruz hanno presentato dichiarazioni nel caso di diffamazione contro l’ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard. Negli ultimi anni, Amber Heard è stata eccezionalmente presente per quanto riguarda l’abuso violento che presumibilmente aveva ricevuto dal suo ex-marito, la superstar Johnny Depp. Sia Winona Ryder che Penelope Cruz hanno forti amicizie con Johnny Depp e si sono schierati dalla sua parte durante la causa contro Amber Heard.

Winona Ryder, che una volta era fidanzata con Johnny Depp, ha detto nella sua dichiarazione, ottenuta da The Blast (via HH), che non crede che la star dei Pirati dei Caraibi sia una persona violenta.

“Ovviamente non ero lì durante il suo matrimonio con Amber, ma, per la mia esperienza, che era così selvaggiamente diversa, sono rimasta assolutamente scioccata, confusa e turbata quando ho sentito le accuse contro di lui. L’idea che sia una persona incredibilmente violenta è la cosa più lontana dal Johnny che conoscevo e amavo. Non posso credere a quelle accuse.”

Il supporto di Winona Ryder è straordinariamente positivo e potrebbe aiutare il caso della star di Animali fantastici poiché entrambi condividevano una relazione intima. Nella sua dichiarazione, che è piuttosto lunga, Winona Ryder discute di come Johnny Depp non sia mai stato violento nei suoi confronti e che le accuse di Amber Heard non sembrino fedeli alla sua natura.

Penelope Cruz in seguito ha fatto eco ai sentimenti di Winona Ryder, anche se dal punto di vista dell’amicizia. Penelope Cruz ha recitato al fianco di Johnny Depp più volte, in particolare nel quarto capitolo dei Pirati dei Caraibi. Nella sua dichiarazione per lo stesso caso di diffamazione contro Amber Heard, ha affermato che l’attore è stato un suo fantastico amico in numerose occasioni.

“Sono passati molti anni e non solo ho fatto 3 film con lui, ma conto anche su di lui come un grande amico. Sono sempre stata colpita dalla sua gentilezza, dalla sua mente brillante, dal suo talento e dal suo peculiare senso dell’umorismo.”

Amber Heard e Johnny Depp sono stati protagonisti di una dura battaglia legale per un po’ di tempo. Amber Heard sostiene che Johnny Depp l’ha maltrattata in occasioni, mentre Johnny Depp sostiene di non averlo fatto. Con Winona Ryder e Penelope Cruz nel regno della star a difendere Depp sarà interessante vedere cosa succederà riguardo al caso di Amber Heard.

