Wolf: ecco il trailer dell’interessante film di Nathalie Biancheri sulla disforia di specie

Focus Features ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Wolf, l’intrigante secondo lavoro della regista di Nocturnal, Nathalie Biancheri.

Il dramma, su un uomo che crede di essere un lupo intrappolato in un corpo umano, è stato presentato in anteprima all’inizio di questo mese al Toronto International Film Festival. I critici sono stati attratti dal tema unico della “disforia di specie” e dalle straordinarie esibizioni delle star emergenti George MacKay e Lily-Rose Depp.

Potete vederlo qui sotto:

Sebbene non sia attualmente riconosciuta dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, la disforia di specie è un termine generico applicato a un disturbo in cui gli individui credono di essere nati nel corpo della specie sbagliata. Avendo iniziato la sua carriera come regista di documentari, Biancheri è stata attratta dall’argomento insolito a causa delle sue implicazioni nel mondo reale.

“Prenderò il lato intellettuale ed emotivo che trovo più interessante, e cioè, cosa significa sentirsi come se appartenessi a una pelle diversa?”, ha detto a IndieWire. “Il che è ovviamente molto attuale e, per usare la temuta parola, un sentimento universale da esplorare. E, penso che in una certa misura, ognuno di noi lo senta per ragioni diverse.”

MacKay ha già tracciato un percorso impressionante nella sua breve carriera con ruoli straordinari in film acclamati come “1917” e “Captain Fantastic”. Con una performance così impressionante, “Wolf” lo lancerà sicuramente in un nuovo e insolito mondo di ruoli da protagonista. Di certo sa un paio di cose sull’impegno. Per entrare nel personaggio, MacKay ha detto a IndieWire di aver passato i primi giorni di isolamento a strisciare per casa sua come un lupo.

Focus Features rilascerà Wolf nelle sale il 3 dicembre.

