Wolverine fuori dal reboot degli X-Men? Ecco svelato il motivo dietro il rifiuto Marvel

L’arrivo degli X-Men nel magnifico universo cinematografico della Marvel sta facendo scalpitare non poco i fan della saga ed in particolare di Wolverine. Ed in effetti, gli appassionati non hanno tutti i torti: questa attesa è iniziata ormai da quando Disney ha acquisito la Fox, portando con sé l’intero universo degli uomini mutanti.

Mentre alcuni personaggi sono già approdati sullo schermo, dobbiamo prepararci a un po’ più di pazienza per il momento clou: un intero film dedicato a questa squadra di supereroi. Tuttavia, cari entusiasti, in base a quanto finora deciso potreste rimanere delusi. E non poco.

Perchè Wolverine è stato escluso? Le rivelazioni dell’insider

Se avevate sperato di vedere una nuova incarnazione di Wolverine, sappiate che questa speranza potrebbe non essere esaudita. Secondo un’affermazione dell’account gestito da un autorevole insider (@CanWeGetSomeToast), sembra che i Marvel Studios stiano pianificando un grande ritorno degli X-Men. Il tutto però, oscurato da una sorprendente assenza.

X-Men

“L’idea attuale è di riavviare gli X-Men nell’MCU, ma senza Wolverine nel roster” recita un tweet che sta facendo il giro del web. Secondo la stessa fonte, esiste una ragione dietro questa decisione. Il motivo risiederebbe nell”introduzione graduale degli X-Men attraverso vari mezzi di comunicazione.

Sta per arrivare una serie animata basata sul celebre cartone degli anni ’90. Tutto ciò prima che facciano il loro debutto sul grande schermo.

La scelta incomprensibile che ha scosso la fan base

Il motivo di questa scelta rimane al momento un mistero, ma alcuni ipotizzano che potrebbe essere un tentativo di staccarsi dalla iconica interpretazione di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, il quale tornerà nel tanto atteso Deadpool 3, previsto per il 2024. L’attore vestirà i panni di Logan per la decima volta, ma sembra proprio che questa sarà l’ultima occasione… a meno che i rumor che lo collegano al prossimo Avengers: Secret Wars si rivelino veritieri.

Solo dopo l’epico dittico sugli Avengers potremo probabilmente godere di un nuovo film dedicato ai mutanti. Recentemente, è stato annunciato che la Marvel ha finalmente iniziato a cercare sceneggiatori per questo progetto, che secondo le voci, sarà privo di Wolverine.

Ma voi cosa ne pensate? Approvate la decisione di escludere Wolverine dal prossimo film degli X-Men? Il destino degli X-Men nell’MCU rimane avvolto nel mistero, ma una cosa è certa: il ritorno dei mutanti sarà un evento epico!