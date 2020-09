Women in the Castle: entrano nel cast Kristin Scott Thomas, Daisy Ridley e Nina Hoss

Kristin Scott Thomas (“Fleabag”), Daisy Ridley (il franchise di “Star Wars”) e Nina Hoss (“My Little Sister”) reciteranno in “Women in the Castle” della sceneggiatrice e regista Jane Anderson.

Adattato da Anderson dal bestseller del New York Times del 2017 di Jessica Shattuck, il film, ambientato tra le rovine della Germania della seconda guerra mondiale, segue tre donne, legate dal loro passato e aggrappate l’una all’altra per un futuro, che devono confrontarsi con la realtà della liberazione dai Nazisti, e affrontare le conseguenze di decisioni che non possono annullare.

Il film è prodotto da Rosalie Swedlin (“The Wife”) di Anonymous Content, Doreen Wilcox Little (“Mapplethorpe”) e Michael Scheel (“Berlin Station”).

Jane Anderson ha già adattato “The Wife” di Meg Wolitzer, con una performance candidata all’Oscar e ai BAFTA di Glenn Close. Anderson ha vinto due Emmy per la sua miniserie della HBO “Olive Kitteridge”, con Frances McDormand, ed è stata anche nominata dalla DGA come sceneggiatrice e regista di “Normal” della HBO, con Jessica Lange e Tom Wilkinson, che ha ricevuto più nomination ai Golden Globe e agli Emmy.

Rosalie Swedlin ha dichiarato:

“Uno dei grandi talenti di Jane è quello di rivelare la vita emotiva interiore delle donne e di donare quelle rivelazioni alle attrici, consentendo loro di offrire performance pluripremiate e memorabili senza tempo. E in Kristin, Daisy e Nina abbiamo il cast per fare esattamente questo.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...