Wonder Twins: Warner avrebbe cancellato il progetto HBO Max prima dell’inizio della produzione

Secondo quanto riferito, il film sui Wonder Twins previsto per HBO Max è stato cancellato.

Nel febbraio di quest’anno, DC e Warner Bros. hanno dato il via libera a un film live-action basato su The Wonder Twins, i personaggi introdotti nella serie animata Superfriends degli anni ’70. Il film doveva essere scritto e diretto da Adam Sztkiel, uno degli sceneggiatori di Black Adam, e doveva essere distribuito sul servizio HBO Max.

Di recente, il film Wonder Twins sembrava andare avanti poiché la star di Riverdale, AJ Kapa e Isabel May di Young Sheldon erano state scelte per i ruoli principali. Mentre la notizia è stata annunciata nel febbraio 2022, nell’aprile 2022, l’ex società madre AT&T ha venduto WarnerMedia a Discovery in una fusione che ha portato alla creazione di Warner Bros. Discovery. Un’importante fusione probabilmente avrebbe portato ​​​​cambiamenti a tutti i livelli, e così è stato.

Sebbene sia stata prestata molta attenzione alle opzioni Warner Bros. per la serie sul mondo dei maghi dopo la delusione al botteghino di Animali fantastici: I segreti di Silente, e come la Warner Bros. Discovery ha smesso di sviluppare serie sceneggiate per TNT e TBS, è l’universo DC che ora sta subendo dei cambiamenti.

Secondo That Hashtag Show, quindi prendete la cosa con le pinze, il film sui Wonder Twins sarebbe stato cancellato dalla Warner Bros. Discovery. Le riprese del film avrebbero dovuto iniziare ad Atlanta, in Georgia, il 5 luglio 2022, ma questa settimana la troupe ha ricevuto la notizia che il progetto era stato cancellato.

Nulla sia stato ufficialmente annunciato dallo studio o dagli attori coinvolti, quindi attendiamo notizie più certe.

