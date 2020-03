Wonder Woman 1984: alcune immagini già viste ma in risoluzione più elevata e senza filigrana

Una nuova immagine di Wonder Woman 1984 mostra Cheetah e Maxwell Lord che condividono un momento intimo.

Leggi anche: Warner ha ancora intenzione di rilasciare al cinema la pellicola

Warner Bros. ha pubblicato le immagini che hanno debuttato in precedenza su Entertainment Weekly (via Collider), che ora abbiamo in risoluzione più elevata e senza filigrana.

Fra le immagini vediamo i due presunti villain che a dire la verità non hanno mai trovato chiarimento circa il loro rapporto, sebbene alcune immagini lascino intendere ci sia un qualche tipo di rapporto intimo. Se ben ricordate nel trailer Barbara Minerva, il personaggio di Kristen Wiig, domanda a Diana Prince se fosse mai stata innamorata. Ovviamente è una scena fatta apposta per rimandare a Steve Trevor ed al suo misterioso ritorno, ma potrebbe anche darsi che tra le motivazioni della nostra cattiva, Cheetah, non ci sia solo l’essere una malvagia, ma magari qualche motivazione inerente alla sfera amorosa.

Wiig ha detto a EW che la sua versione di Cheetah è in realtà due personaggi diversi: “Non sapevo davvero molto di Cheetah“, ha spiegato. “Prima ancora di parlare con Patty Jenkins, c’era l’idea che potessi interpretare un cattivo del film, quindi sono andata online e ho guardato tutti i cattivi di Wonder Woman per cercare di capire quale fosse, perché ero così eccitata. Ed ero davvero molto felice di scoprire che era lei“.

Qui sotto le immagini:

E qui le rimanenti due. pic.twitter.com/pTDJrjjtfL — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) March 21, 2020

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 5 giugno 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

Mi piace: Mi piace Caricamento...