Wonder Woman 1984: Connie Nielsen non è fiduciosa verso la nuova data d’uscita

La star di Wonder Woman e Justice League, Connie Nielsen, che riprenderà il suo ruolo di regina amazzone, Ippolita, in Wonder Woman 1984, non è sicura che il film DC Comics uscirà nella data d’uscita prevista per il 14 agosto dopo essere stato respinto in seguito alla crisi del coronavirus.

Il blockbuster diretto da Patty Jenkins vede la figlia della regina Ippolita, Diana Prince (Gal Gadot) entrare in azione a metà degli anni ’80, e doveva essere inizialmente rilasciato il 13 dicembre 2019, prima di essere spostato al 1° novembre 2019. Mesi dopo la Warner hanno stabilito una nuova data di uscita per l’estate del 2020, fissando quindi Wonder Woman 1984 al 5 giugno.

Purtroppo chiusure a livello industriale e ritardi causati dalla pandemia di COVID-19 hanno alla fine costretto lo studio a rimandare il sequel di Wonder Woman alla data attuale del 14 agosto.

“Non so se uscirà effettivamente ad agosto. Possiamo solo incrociare le dita e sperare di sì”, ha ammesso Nielsen a ABC News. “La creazione di un rimedio contro questo virus renderà sicuramente tutto molto più semplice. Tutti stanno aspettando di tornare al lavoro, stiamo tutti aspettando di iniziare i nostri prossimi progetti, quindi avere accesso a un vaccino o a almeno un rimedio sarà una buona cosa per tutti noi.”

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

