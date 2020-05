Wonder Woman 1984: Diana e Cheetah si confrontano in una nuova immagine

Warner Bros. ha pubblicato una nuova foto dal suo prossimo film DC Films, Wonder Woman 1984, e questa mostra Wonder Woman (Gal Gadot) coinvolta in un tiro alla fune con Cheetah (Kristen Wiig) col lazo dorato della verità di Wonder Woman.

Leggi anche: Wonder Woman 1984 è ancora canonico con il DCEU e Batman V Superman

Cheetah, alias Barbara Minerva, inizia il film come amica di Diana. La regista Patty Jenkins ha spiegato come passa da amica a nemica durante il film, unendosi alla fine con l’altro cattivo del film, Maxwell Lord.

“Ciò che porta Barbara a trasformarsi in Cheetah è la sensazione di non essere mai stata brava come qualcuno come Diana”, afferma Jenkins. “Mi ricorda alcune persone che ho conosciuto che hanno così poca fiducia in se stesse, che si trattengono sempre. Quindi, una volta che iniziano ad abbracciare il cambiamento, esce questo brutto risentimento accumulato in tutti quegli anni.”

Qui sotto potete vedere l’immagine:

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

Mi piace: Mi piace Caricamento...