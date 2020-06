Wonder Woman 1984: Diana in armatura d’oro al centro di due nuove cover di Total Film

La star di Wonder Woman 1984, Gal Gadot, ha rivelato le nuove copertine di Total Film con Diana al centro con indosso la sua armatura d’oro.

Sebbene Wonder Woman 1984 sia stato spostato a ottobre per via della pandemia di covid-19, la star ha usato Twitter per rivelare due fantastiche copertine per l’ultimo numero di Total Film, con Diana Prince vestita con l’armatura Golden Eagle. Gadot e la regista Patty Jenkins hanno recentemente ringraziato i fan per la loro pazienza nell’attesa del sequel dopo il ritardo. La star ha anche promesso che “vale la pena aspettare”.

Qui sotto potete vedere le copertine:

I know I keep saying it, but I’m SO excited to share #WW84 with the world! For a sneak peek check out the latest issue of @totalfilm . 🙅🏻‍♀️ 🌍 💫 pic.twitter.com/RJSP5a5QlT — Gal Gadot (@GalGadot) June 22, 2020

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

