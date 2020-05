Wonder Woman 1984: Diana Prince e Steve Trevor al centro delle nuove foto ufficiali

Nuove immagini ufficiali con Diana Prince e Steve Trevor al centro, direttamente da Wonder Woman 1984.

In attesa di sapere che cosa accadrà con la distribuzione di Wonder Woman 1984, sicuramente cambiata a causa dell’epidemia da Covid-19, la Warner Bros. non perde di certo tempo e continua a pubblicizzare il sequel di uno dei suoi cinefumetti di maggior successo.

Il Wonder Woman di Patty Jenkins del 2017 aveva riscosso un grande successo, ma era ancora ancorato ad uno stile “snyderiano” che la Warner sembrava imporre al suo universo narrativo targato DC. Ma ciò nonostante, il film riscosse il successo di cui il progetto aveva un gran bisogno dopo Batman v Superman e Suicide Squad, e questo sembra abbia permesso alla cineasta di poter sperimentare non poco con l’atteso sequel.

In attesa di saperne di più riguardo il film in questione, vi riportiamo alcune nuove immaigni ufficiali, pubblcate sulla rivista Premiere, con al centro i personaggi di Steve Trevor e Diana Prince / Wonder Woman, ancora una volta interpretati da Chris Pine e Gal Gadot.

The French magazine #Premiere is out, and as you already know, #WonderWoman1984 is the cover issue for its JUN Edition, bringing awesome #WW84 stills, including a fiercely looking #Diana with its costume evoking the 70s #WonderWoman show for an instant and #SteveTrevor in #Egypt. pic.twitter.com/NAGVlMVm3p

— Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) May 27, 2020