Wonder Woman 1984: Gal Gadot con vibrazioni al neon in una nuova immagine promozionale!

In questo momento, tutto sembra particolarmente buio. Non c’è mai stato un bisogno maggiore degli eroi che possono davvero illuminare la via – figure potenti che trasudano speranza, verità, positività e giustizia. È il momento perfetto, quindi, per la nuovissima avventura di Wonder Woman con Gal Gadot che torna come Diana Prince, la stella più luminosa del DCEU.

Il nuovo numero di Empire parla del set dell’attesissimo Wonder Woman 1984, con una storia completa sul sequel che non è radicato in una profonda oscurità, ma in una luminosità più audace.

È un’era completamente nuova per il franchise, che porta anche Wonder Woman in una nuova era – lanciandosi negli anni ’80 del DayGlo, introducendo un’intera nuova gamma di personaggi colorati – e in qualche modo riportando anche lo Steve Trevor di Chris Pine alla vita.

Di seguito potete la copertina del numero di Empire e un immagine esclusiva che ritrae la bellissima Gal Gadot nel costume con vibrazioni al neon anni ’80:

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

