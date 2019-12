Wonder Woman 1984: Kristen Wiig nei panni di Barbara Minerva in una nuova immagine ufficiale

Kristen Wiig nei panni dell’antagonista Barbara Minerva / Cheetah in una nuova immagine ufficiale per Wonder Woman 1984, secondo stand alone con la celebre Amazzone interpretata da Gal Gadot, sempre per la regia di Patty Jenkins.

Wonder Woman di due anni fa ebbe un grande successo sia di pubblico che di critica, cosa che non poteva non portare alla produzione di un sequel che sarà sempre ambientato nel passato, anche se in uno ben più vicino rispetto alla Prima Guerra Mondiale: gli anni ’80. Stavolta vedremo delle ambientazioni e delle atmosfere ben diverse, sperando in una messa in scena da parte della Jenkins più indipendente e non influenzata dalla regia tipica di Zack Snyder, che potrebbe regalare una visione inedita dell’antagonista della pellicola: Cheetah.

Leggi anche: Patty Jenkins spiega perché ha scelto Kristen Wiig per il ruolo di Cheetah

Il personaggio di Cheetah è noto ai fan per essere un leopardo con sembianze antropomorfe femminili, ma, a giudicare dal teaser trailer rilasciato non troppo tempo addietro, potrebbe esser possibile che non vedremo una versione fedele ai fumetti, ma una rivisitazione realistica del personaggio, che sarà interpretato da Kristen Wiig; attrice nota per aver preso parte spesso a film comici, ma anche a drammi non poco tosti come lo straordinario madre! di Darren Aronofsky.

Ad ogni modo, quest’oggi dall’ultimo numero della rivista EMPIRE arriva una nuova immagine ufficiale che mostra Kristen Wiig nei panni dell’antagonista di Wonder Woman 1984, con addosso un abito con dei motivi leopardati che non possono non rimandare al personaggio creato da William Moulton Marston.

Qui l’immagine in questione.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 4 giugno 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è a cura di Hans Zimmer.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Connie Nielsen (Hippolyta), Robin Wright (Antiope) e Pedro Pascal (Max Lord).

Mi piace: Mi piace Caricamento...