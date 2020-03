Wonder Woman 1984: la data d’uscita cinematografica è stata spostata a causa del Coronavirus

Dopo speculazioni riguardo questa uscita, la Warner Bros. pare abbia rimandato il ritorno di Diana Prince sul grande schermo. A causa della pandemia di coronavirus, Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale il 14 agosto anziché il 5 giugno, stando a Variety.

Lo studio ha anche spostato indefinitamente “In the Heights” – un adattamento del musical di Lin-Manuel Miranda che doveva uscire il 26 giugno – oltre a “Scoob” – un film animato basato sui personaggi di “Scooby-Doo” fissato per il 15 maggio. “Malignant”, un thriller del regista di “Aquaman”, James Wan, era originariamente programmato per essere rilasciato il 14 agosto, ma è stato presentato spostato per far spazio a Wonder Woman 1984. Questi tre film rimangono non datati per ora.

“Quando abbiamo dato il via libera a Wonder Woman 1984 era con l’intenzione di mostrarlo al cinema, e siamo entusiasti di annunciare che la Warner Bros. Pictures porterà il film nelle sale il 14 agosto”, ha detto Toby Emmerich, presidente del gruppo Warner Bros Pictures in una nota. “Speriamo che il mondo sarà in un posto più sicuro e più sano a quel punto.”

I ritardi erano inevitabili poiché i cinema in tutto il paese sono stati chiusi per aiutare a fermare la diffusione del virus. La Warner Bros. si è fin da subito impegnata per rilasciare il film al cinema, ed in questo momento ha ritenuto realistico presumere che i cinema saranno di nuovo aperti entro agosto. Warner Bros. è ora alla ricerca di nuovi intervalli di tempo per il rilascio di “In the Heights”, “Scoob” e “Malignant”.

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 5 giugno 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

