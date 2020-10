Wonder Woman 1984: nuovo sguardo alla Golden Eagle

Nonostante i numerosi rinvii a causa del Coronavirus, l’attesa intorno a Wonder Woman 1984 non è di certo scemanta ma anzi risulta focosa più che mai grazie ai recenti trailer e scatti.

Il sequel dello stand alone del 2017, ad opera di Patty Jenkins, vedrà il ritorno di Gal Gadot nei panni della celebre Amazzone in un’ambientazione anni ’80, pronta per affrontare il futuro e il suo passato.

Il film sappiamo che cercherà di portare una ventata d’aria fresca con scenografie e costumi unici per quanto riguarda il personaggio di Diana Prince. Infatti la supereroina DC Comics non solo se la dovrà vedere con dei personaggi finora mai visti sul grande schermo, ma apparirà anche con un look molto diverso.

Sin da quando uscì il primo poster ufficiale, è stata usata come cavallo di battaglia per il marketing l’immagine di Wonder Woman con indosso un’armatura interamente d’oro, nota come Golden Eagle.

Le battute sui Cavaliere dello Zodiaco sono già state ampiamente fatte, quindi noi oggi ci concentreremo col portarvi un nuovissimo scatto che mostra il personaggio con indosso la celebre armatura, apparso sulla copertina dell’ultimo numero della rivista Rolling Stones.

Fonte: Heroic Hollywood

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 26 dicembre 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, con montaggio di Richard Pearson, mentre la colonna sonora è a cura di Hans Zimmer.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Connie Nielsen (Hippolyta), Robin Wright (Antiope) e Pedro Pascal (Max Lord).

