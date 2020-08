Wonder Woman 1984: Patty Jenkins a proposito del Jet Invisibile di Diana

La regista Patty Jenkins valuta se Wonder Woman 1984 sarà caratterizzato dal Jet Invisibile di Diana.

Come sequel del film di grande successo del 2017, Wonder Woman 1984 cambierà le cose e salterà a decenni dopo la prima guerra mondiale. Esplorerà la vita di Diana negli anni ’80, mentre affronta Maxwell Lord (Pedro Pascal) e Cheetah (Kristen Wiig). Wonder Woman 1984 presenta anche il ritorno del primo amore di Diana, Steve Trevor (Chris Pine), tuttavia, poiché il personaggio si sacrifica durante la conclusione emotiva di Wonder Woman, la maggior parte delle persone hanno pensato che il suo tempo nel DC Extended Universe fosse finito.

Il primo trailer di Wonder Woman 1984 è uscito a dicembre 2019, offrendo l’opportunità di analizzare ogni secondo del nuovo filmato, tra cui quello che sembra Brother Eye, l’armatura Golden Eagle di Wonder Woman e forse il suo Jet Invisibile. Uno scatto del trailer in particolare mostrava Steve e Diana a bordo di qualcosa che assomigliava molto al famoso aereo dei fumetti. Sarebbe certamente un piacere con i commenti che Jenkins ha fatto sul Jet. Anche prima dell’uscita di Wonder Woman, la regista ha detto che probabilmente i sequel l’avrebbero incluso, dicendo: “Alla fine dobbiamo avere il Jet Invisibile”.

In un’intervista con Screen Rant, Jenkins ha risposto a una domanda sul fatto se il Jet invisibile farà o meno la sua apparizione in Wonder Woman 1984.

“Non posso discuterne. Sì. Non posso discutere di nulla circa il fatto che sia o non sia. Sì. Le persone sono così interessate. Non direi sì o no in entrambi i casi.”

Nonostante non abbia confermato la sua apparizione nel film, Jenkins ha condiviso come potrebbe avvicinarsi al Jet invisibile se lo usasse:

“Deve essere fatto in un modo completamente nuovo. Penso che il Jet Invisibile sia una di quelle cose così divertenti perché ogni singola cosa che ognuno di questi supereroi ha è così sciocca in teoria, e poi quando ne parliamo, ne parliamo come se niente fosse. Ma va aggiornato. Quindi l’unica cosa che dirò è: ho sempre detto di voler inserire il Jet Invisibile, lo farò se potrò farlo in modo fico. Deve essere qualcosa di diverso dal suo volare nel cielo come appunto un Jet invisibile, che va bene solo sulle pagine dei fumetti. Non sarebbe eccezionale vederlo nel film.”

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

Mi piace: Mi piace Caricamento...