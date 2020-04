Wonder Woman 1984: Patty Jenkins a proposito del rapporto tra Maxwell Lord e Cheetah

La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, spiega perché Cheetah e Maxwell Lord si uniscono nel film.

Leggi anche: Wonder Woman 1984 è ancora canonico con il DCEU e Batman V Superman

Da quel primo trailer è rimasto un mistero il motivo per cui questi due personaggi di Wonder Woman sembrano uniti. Bene, come con la maggior parte delle più forti motivazioni dei cattivi dei fumetti, a quanto pare la cosa è una questione personale per il personaggio di Kristen Wiig.

Il Maxwell Lord di Pedro Pascal è disposto ad aiutare, a condizione che abbia qualcosa da guadagnare nella relazione. Quindi, sembra che il nostro eroe avrà il suo bel lavoro da fare in questi anni ’80.

“Ciò che permette a Barbara di trasformarsi in Cheetah è la sensazione di non essere mai stata brava come qualcuno tipo Diana”, ha detto la Jenkins a SyFy (via CB). “Mi ricorda alcune persone che ho conosciuto che hanno così poca fiducia in se stesse, che si trattengono sempre. Quindi una volta che iniziano ad abbracciare il cambiamento, esce questo brutto risentimento accumulato in tutti quegli anni.”

Quindi, quali sono le motivazioni di Maxwell Lord nel film? Bene, come precedentemente affermato, lui è un uomo che è sempre alla ricerca di un angolo in cui sostare. Si sta chiedendo come possa venire fuori da qualsiasi situazione si sia cacciato. Gal Gadot e Patty Jenkins hanno entrambi detto lo stesso in occasione di una convention durante l’anno scorso.

“Ho avuto molti momenti divertenti lavorando con lui, ma posso solo dire che quello più memorabile, probabilmente di l’unico di cui posso davvero parlare, è all’inizio del film. Quando Diana Prince incontra Maxwell Lord, diciamo solo che non ha mai incontrato nessuno come lui prima. Questo è tutto ciò che posso dire.”

Sempre allo stesso panel la Jenkins ha detto:

“Max Lord è un personaggio tipico del periodo in cui il film si svolge, è il re degli infomercials, sta vendendo un sogno al pubblico e farà di tutto per avere successo. Ma a volte quando ottieni quello che vuoi, la grandezza ha un prezzo. Quindi questo è Maxwell Lord.”

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

Mi piace: Mi piace Caricamento...