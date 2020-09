Wonder Woman 1984: Patty Jenkins a proposito dell’avere Cheetah e Maxwell Lord come cattivi

Wonder Woman 1984 non arriverà nei cinema fino a Natale, se tutto va bene, ma i fan sono ancora ugualmente entusiasti circa il sequel DC Comics d’alto profilo.

Il film vede Wonder Woman (Gal Gadot) affrontare due supercriminali, Cheetah (Kristen Wiig) e Maxwell Lord (Pedro Pascal). Durante una sessione di domande e risposte sul film per DC FanDome, Patty Jenkins ha spiegato come ha scelto gli antagonisti del film.

“Sono entrambi i cattivi di Wonder Woman per eccellenza”, dice Jenkins. “Il primo che mi è venuto in mente è stato Cheetah. La volevo quindi nel primo film, ma poi quando non ha funzionato, ha finito per essere il nostro riferimento immediato per il secondo film. Poi, quando la storia ha iniziato a prendere vita, è diventato improvvisamente chiaro che anche Maxwell Lord sarebeb stato una parte importante nel far funzionare quella storia, e mi è piaciuta l’idea di loro due insieme. Era una cosa molto facile che ero super entusiasta di vedere quei ragazzi, e ci sono molte altre cose di cui sono entusiasta.”

Kristen Wiig ha spiegato come la relazione di Cheetah con Wonder Woman complichi la dinamica dell’eroe-cattivo del film durante la sua apparizione alla sessione di domande e risposte.

“La connessione tra Diana e Cheetah, lavorano insieme e sono amici all’inizio del film”, ha spiegato Wiig. “Barbara Minerva, che diventa Cheetah, guarda davvero Diana e vuole essere lei. Diana ama davvero stare con Barbara. Rende la relazione un po’ più complicata e interessante, mentre Barbara inizia a cambiare.”

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

