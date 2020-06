Wonder Woman 1984: Patty Jenkins commenta il nuovo ritardo della data d’uscita

Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, ha affrontato il ritardo della data d’uscita del suo film.

Come sapete, la Warner Bros.’ ha preso la decisione di spostare la data d’uscita del sequel con Gal Gadot dopo aver annunciato che Tenet verrà spostato al 31 luglio. I fan che erano ottimisti sul fatto che il programma dei film estivi potesse essere recuperato hanno iniziato a chiedersi se qualcuno dei grandi blockbuster di quest’anno manterrà la propria finestra cinematografica originale.

Una rapida ripresa per l’industria cinematografica dopo la pandemia di coronavirus sembra meno probabile entro la settimana poiché continuano ad arrivare nuove notizie. Insieme a questi due film, un gruppo di altri film della Warner Bros. sono stati spostati, e sono stati messi in atto piani di emergenza. A proposito del ritardo della data d’uscita di Wonder Woman 1984, la regista ha detto:

Wish we were sharing our film yesterday but there are more important things going on in our world we'd rather you focus on for now. Thank you to our fans for being so great, by our sides. Can’t WAIT for you to see it! Sending love and healing to the world. See you October 2nd!! pic.twitter.com/BuOjMnlFsQ

— Patty Jenkins (@PattyJenks) June 12, 2020