Wonder Woman 1984: Patty Jenkins è ancora fiduciosa nella data d’uscita del 25 dicembre

Quando la Warner Bros. ha annunciato il mese scorso che Wonder Woman 1984 sarebbe uscito il 25 dicembre, la reazione è stata si sollievo pensando che il film comunque sarebbe uscito quest’anno.

Wonder Woman 1984, che un tempo doveva essere il film più grande dell’estate, è stato spostato in primis dal 5 giugno al 14 agosto, poi di nuovo al 2 ottobre, e ora a Natale come praticamente l’unica grande uscita nelle sale rimasta nell’anno solare. Alla domanda sulle date di uscita in continua evoluzione del progetto per l’ultima storia di copertina di Variety, il coprotagonista di Wonder Woman 1984, Pedro Pascal ha praticamente alzato le spalle.

“Per quanto riguarda le uscite di film e il modo straordinario in cui l’industria deve improvvisare in queste circostanze, nulla è sorprendente”, ha detto Pascal. “Ci stiamo tutti abituando alle cose che cambiano di giorno in giorno, di ora in ora, sai? Questo è ciò con cui abbiamo a che fare.”

Se Diana Prince abbellirà davvero i multiplex negli Stati Uniti e in Canada nel 2020 rimane una questione aperta. I casi negli Stati Uniti stanno di nuovo aumentando, la stagione influenzale ha preso il via, e alcuni espositori hanno già annunciato l’intenzione di chiudere prima del 25 dicembre a causa della mancanza di nuovi film e del moribondo interesse dei consumatori a frequentare i cinema.

“Non credo che nessuno possa essere sicuro di nulla in questo momento”, ha detto il mese scorso a Variety la regista Patty Jenkins. “Non sappiamo come quando si risolverà la faccenda COVID.”

Jenkins si è affrettata ad aggiungere che è “molto fiduciosa” che il suo film possa ancora uscire il 25 dicembre, dicendo: “Mi sembra totalmente possibile”. Tuttavia, a questo punto dell’anno, Wonder Woman 1984 avrebbe dovuto concludere la sua corsa cinematografica dopo aver presumibilmente conquistato il mondo. Invece, Jenkins è stata catturato in una variante spiacevolmente nuova del purgatorio di Hollywood.

“È incredibilmente surreale”, ha detto Jenkins. “La più grande surrealtà è che dovrebbe essere un’avventura, giusto? Ti segni per il film, lo scrivi, lo dirigi, lo fai, esce e vai avanti. Invece, ho passato tre anni a fare una cosa, sette giorni alla settimana, e poi sono venuta fuori con niente. Nessuna prova di quel [lavoro].”

Da parte sua, Pascal è rimasto filosofico sul destino finale del più grande film della sua carriera fino ad ora.

“Non lo so”, dice con una risatina. “Sarebbe come presumere che io sappia scientificamente, economicamente, socialmente tante cose importanti che sono appena al di sopra della mia paga. Abbiamo informazioni, ma ci sono ancora molte più informazioni da avere ea volte sembra che queste cambino rapidamente. Per quanto esasperante e spaventoso sia conviverci giorno per giorno, ha senso, perché è una situazione nuova.”

