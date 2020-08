Wonder Woman 1984: Patty Jenkins e Anna Obropta parlano del rapporto di Diana con la cultura dell’eccesso

Una riproduzione incontaminata di un corridoio della Casa Bianca si trova al centro di un palcoscenico buio, dove i macchinari pesanti in retromarcia suonano sirene a tutto volume, le amazzoni passano per prendere il caffè e regna la confusione. A navigare con calma in questo caos controllato è la regista Patty Jenkins, che gestisce senza problemi diverse crisi mentre si siede con un gruppo di giornalisti in visita sul set londinese di Wonder Woman 1984 alla fine del 2018.

Sembra decisamente imperturbabile, mentre tiene in equilibrio una tazza di caffè sul ginocchio come una assistenze di produzione che le sussurra freneticamente all’orecchio dettagli dell’ultima emergenza.

“È come una Wonder Woman della vita reale. Sembra banale, lo so, ma Jenkins avrebbe approvato la banalità. Il suo fenomeno campione d’incassi del 2017 indossava il suo stile, con l’eroina di Gal Gadot che non nascondeva la sua natura sincera e il suo ottimismo per l’umanità. È un sentimento che Jenkins cerca di portare avanti con l’imminente Wonder Woman 1984, che segue Diana Prince di Gadot in una nuova avventura negli anni ’80.

In un set visit dei ragazzi di Slashfilm, Patty Jenkins ha raccontato:

“È divertente; nel primo film stavo andando avanti a fede, pensando a come potesse tutto essere giusto per Wonder Woman e per il mondo. E ovviamente non è certamente giusto per tutti, ma avere la risposta positiva del mondo e abbracciare quello che era il film è stato piuttosto incredibile. E così ora ci incoraggia a divertirci ancora di più e ad apprezzare davvero le cose che amiamo. Finisci per raddoppiare ciò che ami veramente. Voglio dire, in realtà, non cambia molto. Stai cercando di creare la migliore storia possibile l’ultima volta e io sto cercando di creare la migliore storia possibile questa volta.”

Qual è la storia questa volta? Wonder Woman 1984 riprende con la principessa di Themyscira “nell’era del glamour e dell’eccesso”, dopo che ha vissuto tra l’umanità per quasi 70 anni. Lavorando presso l’ala di antropologia culturale e archeologia del Museo di Storia Naturale di Washington, Diana trascorre il suo tempo ricordando il suo amore perduto Steve Trevor e continuando diligentemente a proteggere l’umanità.

“È leggermente disimpegnata dal mondo e un po’ sola, mentre il mondo le gira intorno, mentre le persone inseguono sogni di ricchezza, potere e fama”, aggiunge la produttrice associata Anna Obropta. “Sogni apparentemente in vendita dal presidente di Black Gold International, interpretato da Pedro Pascal. Lui è questo imprenditore disperato, ossessionato da se stesso e fraudolento che gestisce un’azienda che vende il sogno americano.”

Un uomo d’affari fraudolento che si fa conoscere vendendo l’illusione del sogno americano? Sembra un po’ troppo familiare. Con l’ambientazione del film a Washington (e un’uscita nelle sale fissata un mese prima delle elezioni del 2020) Wonder Woman 1984 sembra fare un’acuta critica alla nostra attuale amministrazione. Ma perché è ambientato negli anni ’80 e non nei giorni nostri?

“L’America era all’apice del suo potere e del suo orgoglio”, racconta Obropta della scelta molto intenzionale di ambientare il film nel 1984, un anno che è stato anche l’ambientazione del classico distopico di George Orwell. “C’era di tutto, dal mercantilismo, alla moda, alla ricchezza, persino la violenza era in eccesso… Era l’umanità al suo meglio e al suo peggio.”

E questa cultura dell’eccesso non si adatta molto bene alla principessa amazzone, che sfoggia lei stessa alcuni degli stili più alla moda, ma non approva la filosofia de “l’avidità è buona” che il decennio stava diventando associato all’umanità.

“È stato un decennio molto, molto potente”, dice Gadot. “C’è stata anche.. molta avidità e molte cose cattive che vengono fatte per arrivare in cima. E penso che non le piaccia così tanto: il prezzo che le persone sono disposte a pagare per ottenere ciò che vogliono ottenere.”

Leggi anche: una serie di rumor rivelerebbero parti fondamentali del film

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

Mi piace: Mi piace Caricamento...