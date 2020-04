Wonder Woman 1984: Patty Jenkins parla della necessità di due cattivi

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins presenta due cattivi nel film, come nel primo film, e la regista ha recentemente rivelato il perché di questa nuova scelta.

Come sappiamo, la Barbara Minerva di Kristen Wiig dovrebbe diventare Cheetah, e il Max Lord di Pedro Pascal sarà nel film pronto ad ostacolare l’eroina titolare. Quali sono però le loro motivazioni e come si sono uniti? Il film spiegherà come Barbara diverrà amica e poi nemica di Wonder Woman, e questo si vede palesemente dal trailer, ma in particolare per il personaggio di Lord, la regista ha affermato che i fan stanno per vedere Pascal “come non l’hai mai visto prima“.

“Si è scoperto che la storia è stata la cosa che ha dato alla luce la necessità di avere entrambi i cattivi”, ha spiegato Jenkins a Total Film. “Non è che pensassi di aver bisogno di entrambi. Cheetah era il cattivo su cui eravamo concentrati in questo film, ma poi abbiamo pensto a Max Lord, che nel corso della storia dei fumetti di Wonder Woman spesso ha uno ruolo molto meccanico.”

Molte persone erano molto confuse dalla presenza dello Steve Trevor di Chris Pine in Wonder Woman 1984, e come sappiamo questa nuova avventura è un sequel del primo film, non un riavvio come molti pensno, quindi quello Steve Trevor è ufficialmente morto durante la Prima Guerra Mondiale ed è tornato in vita neglio anni ’80. Ma come ha fatto? Non ci resta che attendere il film è scoprirlo.

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

