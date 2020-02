Wonder Woman 1984: rivelata la relazione fra Barbara Minerva e Diana Prince

Cheetah, uno dei più celebri arcinemici di Wonder Woman, e sta facendo la sua comparsa in Wonder Woman 1984.

Recentemente pare esser stato ufficialmente rivelato come il cattivo incontrerà per la prima volta Diana Prince, alias Wonder Woman.

Cheetah non è sempre stata la famosa villain dall’aspetto felino. Nei fumetti DC Comics, inizia la sua vita nei panni di Barbara Minerva, un’archeologa britannica mite che diventa la migliore amica di Diana Prince. Sebbene la trasformazione di Barbara in Cheetah sia cambiata nel corso dei fumetti, la sua più recente iterazione è causata da un dio chiamato Urzkartaga, che conferisce a Barbara poteri sovrumani e l’aspetto di un ghepardo antropomorfo.

Nei panni di Cheetah, Barbara diventa nemica di Wonder Woman e spesso le due combattono nei fumetti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, Wonder Woman ricorda la donna sotto l’aspetto felino e spesso tenta di riportare Barbara indietro.

Oggi, EW ha rivelato come Diana e Barbara si incontreranno in Wonder Woman 1984. Barbara sarà una delle collaboratrici di Diana al Museo di storia naturale. Invece di essere un’archeologa Barbara, è una gemmologa, ma è ancora descritta come “timida” e “socialmente imbarazzante”. Maxwell Lord userà su di lei il suo fascino, al quale Diana sembra immune, ma dove Barbara non lo sarà. Sarà quindi la sua manipolazione che alla fine porterà Barbara a diventare Cheetah?

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 5 giugno 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

