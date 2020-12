Wonder Woman 1984: svelata durata e il poster IMAX del film

Mentre aspettiamo, e speriamo, di vedere Wonder Woman 1984 in sala prima o poi, vi riportiamo la durata e il poster IMAX del film da poco arrivati in rete.

Il Wonder Woman di Patty Jenkins del 2017 ha riscosso un grandissimo successo sia di critica che di pubblico, il che ha portato ovviamente la Warner Bros. a realizzare il sequel, intitolato Wonder Woman 1984 e sempre con Patty Jenkins dietro la macchina da presa. Ovviamente, non mancherà Gal Gadot nei panni della leggendaria Amazzone in una storia dal sapore tutto anni ’80.

Abbiamo visto trailer, foto, poster e ascoltato tracce della colonna sonora di Hans Zimmer, ma quest’oggi è stato rivelato quanto durerà l’atteso sequel.

La durata di Wonder Woman 1984 non si differenzia molto da quella del suo predecessore, tenendosi quindi sui 151 minuti (due ore e mezza) rispetto ai 149 del primo Wonder Woman. Una durata piuttosto ingombrante, che potrebbe essere la rovina quanto il successo del film. Ad ogni modo, alla fin fine non si tratta di una novità vista la durata media dei blockbuster di oggi.

Inoltre, vi riportiamo qui di seguito il nuovo meraviglioso e coloratissimo poster IMAX del film, che ci mostra Diana con indosso l’ormai celebre Golden Eagle, armatura che indosserà nel film.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, con montaggio di Richard Pearson, mentre la colonna sonora è a cura di Hans Zimmer.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Connie Nielsen (Hippolyta), Robin Wright (Antiope) e Pedro Pascal (Max Lord).

