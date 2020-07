Wonder Woman 1984: svelato il look di Cheetah in un nuovo poster promozionale

Dopo numerose speculazioni, sembra che finalmente sia stato svelato il look che avrà Cheetah in Wonder Woman 1984, grazie ad un poster promozionale.

Il sequel di Wonder Woman, di nuovo per la regia di Patty Jenkins, arriverà nelle nostre sale il primo ottobre di quest’anno, e nel mentre attendiamo l’arrivo dell’attesa pellicola DC ci si stava chiedendo come avrebbero gestito il l’antagonista di turno: Cheetah.

Il personaggio è noto per essere una donna con le sembianze di un leopardo, un look molto fumettoso che rischia di non risultare credibile sul grande schermo. Quindi chissà come l’avranno gestito questo dettaglio. Avremmo visto una versione più realistica del personaggio in stile Nolan oppure il classico aspetto già noto nei fumetti?

Il dubbio era già stato debellato con l’arrivo online di una carta da gioco, ma con l’arrivo di un nuovo poster promozionale che vi riportiamo qui sotto possiamo constatare definitivamente che vedremo la Cheetah dei fumetti, ma con un look design sicuramente meno camp e cartoonesco.

Fonte: GeekTyrant

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale nostrane il primo ottobre 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è a cura di Hans Zimmer.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Connie Nielsen (Hippolyta), Robin Wright (Antiope) e Pedro Pascal (Max Lord).

