Wonder Woman 1984: un nuovo sguardo dietro le quinte al lavoro per dare vita agli anni ’80

Wonder Woman 1984 si mostra con nuovi nuovi filmati in una featurette riferita al trucco di Revlon, e action figure che mostrano Cheetah e la nuova armatura di Wonder Woman.

“Troviamo Diana negli anni ’80 meravigliosi, vivaci e super cool“, dice Gadot. “Diana sembra così elegante e bella, è stato divertente portare tutte quelle dimensioni con tutta quella sottigliezza“, aggiunge la regista Patty Jenkins.

Il makeup e hair designer di Wonder Woman 1984, Jan Sewell, ha anche parlato di come hanno effettivamente utilizzato il trucco Revlon originale per il film.

“Il gala è stato una scena fantastica. Doveva essere la fine del 1984. Celebrità di un certo tipo. Persone politicamente potenti. E siamo stati in grado di creare questi look meravigliosi in quel momento”, ha detto Sewell. “La cosa fantastica nell’usare Revlon per questo è che sono stati in grado di darci tutti i loro vecchi colori. Hanno fornito risorse per tutti i colori che usavano negli anni ’80 e quindi sapevamo di essere assolutamente autentici.”

Il filmato include nuovi look a Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Stewart e Pedro Pascal. Per quanto riguarda le action figure, si dice che siano a grandezza naturale, e quella di Cheetah sembra un po’ meglio della versione più piccola degli Iron Studios.

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

