Wonder Woman 1984: un nuovo trailer per il mercato giapponese mostra sequenze inedite

I fan di Diana Prince possono vedere la sua armatura d’oro in tutto il suo splendore in un trailer giapponese di Wonder Woman 1984 appena pubblicato.

I fan della DC hanno atteso con impazienza la premiere di Wonder Woman 1984, ma la pandemia di COVID-19 in corso impone che si debba aspettare ancora per un po’. Sebbene il film fosse originariamente programmato per giugno, è stato ritardato prima fino ad agosto e poi a ottobre a causa della pandemia, fino a alloggiare (in Italia) nello slot del 14 gennaio.

Nonostante questa notizia deludente, un trailer giapponese di Wonder Woman 1984 appena caricato mostra la principessa amazzone in azione nella sua armatura d’oro. Il trailer si apre con Diana che imbriglia i fulmini e vola in aria, prima di atterrare a terra nella sua armatura dorata che lascia solo il viso esposto. Il resto del trailer mostra scene che saranno familiari ai telespettatori statunitensi, tra cui uno scatto esteso della sequenza in cui Diana affronta Cheetah.

Potete vedere lo splendido trailer qui sotto:

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

