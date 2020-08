Wonder Woman 1984: una bambola del Walmart sembra rivelare il look di Cheetah

Una nuova action figure di Wonder Woman 1984 mostra la Barbara Ann Minerva di Kristen Wiig completamente trasformata in Cheetah.

I trailer di Wonder Woman del 1984 devono ancora rivelare la forma bestiale di Barbara Ann Minerva, ma questa action figure del Walmart offre ai fan uno sguardo a Kristen Wiig nei panni dell’iconico cattivo della DC Comics. La descrizione di Walmart per il prodotto afferma che l’action figure presenta “dettagli fedeli alla testa ai piedi”, lasciando quindi intendere che questo sia il vero aspetto di Wiig nei panni di Cheetah per il film tanto atteso.

La descrizione completa recita: “Dopo che i suoi artigli sono usciti, Barbara Minerva si trasforma da amica in nemica, diventando la più feroce rivale che Wonder Woman abbia affrontato. Questa bambola di Cheetah è ispirata dalla sua trasformazione finale nel potente supercriminale e, fedele al film nei dettagli”.

Qui sotto potete vedere l’immagine:

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

