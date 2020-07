Wonder Woman 1984: una carta da gioco promozionale rivelerebbe il look di Cheetah

Un mazzo di carte da gioco rivela un nuovo look della Cheetah di Wonder Woman 1984 interpretata da Kristen Wiig.

Anche se i fan della DC hanno ancora qualche mese di attesa da aspettare per vedere Wonder Woman 1984, un nuovo closer-look della Cheetah di Kristen Wiig pare sia emerso online proveniente da una carta facente parte di un mazzo di carte da gioco promozionale.

Finora, i footage non hanno mostrato la forma bestiale del personaggio della Wiig, ma i fan in precedenza avevano intravisto la cattivo quando un pacchetto di adesivi ha offerto una foto della sua completa trasformazione.

Il nuovo approccio all’aspetto di Cheetah è arrivato da Reddit, quindi prendete la cosa con le pinze, e mostra la forma bestiale finale di Cheetah. Sembra che la carta abbia un design olografico con la sagoma blu di Wiig accanto all’aspetto da bestia. Lo scatto stesso conferma che possiamo aspettarci un aspetto relativamente comics accurate di Cheetah nel sequel. I fan nei commenti hanno scherzato sul fatto che assomiglia a Mistica dei film di X-Men, principalmente a causa della sua forma che appare nuda.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

Mi piace: Mi piace Caricamento...