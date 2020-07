Wonder Woman 1984: una serie di rumor rivelerebbero parti fondamentali del film

La Warner Bros. ha fatto un’impennata, ma non siamo così sorpresi considerando l’attuale linea temporale.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nel giugno di quest’anno, ma l’attuale pandemia di COVID-19 ha ritardato il film ben due volte da agosto ad oggi ottobre, e ancora non sappiamo con certezza se uscirà. Abbiamo visto ancora merchandising del film uscire sugli scaffali, ma non ci sono stati spoiler significativi trapelati.

Bene, adesso a quanto pare sarebbero comparsi degli spoiler online (ovviamente di dubbia provenienza e da prendere con le pinze), che parrebbero provanire della novel ufficiale del film di Patty Jenkins. Questa riporterebbe a quanto pare dettagli circa il terzo atto del film, quindi si tratterebbe di spoiler di alto profilo, ma ovviamente non possiamo confermarvene la certezza.

Continuate a vostro rischio

Prima di tutti, dalle informazioni parrebbe venire fuori un mezzo retcon di un particolare dettaglio presente in Batman v Superman. Come sappiamo, il film si è concluso con Diana che diceva di essersi allontanata dall’umanità 100 anni prima, ma una volta uscito il film di Wonder Woman, la gente ha pensato alla cosa come non vera. Gli scrittori di Justice League sono sembrati essere d’accordo, dicendo che lei accorreva sempre quando veniva chiamata, e Wonder Woman 1984 sembra riconciliarsi a questo dettaglio.

Secondo la novellizzazione junior, quella che potete vedere a destra nell’immagine qui sopra, Diana ha fatto del bene nel mondo, e molto. Tuttavia, si è nascosta in senso metaforico. Il trauma di vedere morire Steve e poi vedere i suoi amici di vecchiaia l’ha portata ad allontanarsi dall’umanità, anche se comunque è rimasta attiva come super-eroina. Diana non ha amici e nessun legame reale con il mondo, a parte il suo dovere di salvarlo. Con questo in mente possiamo immaginare che, sempre ammesso questi rumor si rivelino poi veri, Wonder Woman sia rimasta a difesa dell’umanità però nascondendosi in bella vista. Potremmo quindi assistere nel film a momenti in cui telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa fugacemente, e magari qualche notiziario che parla di una misteriosa figura eroica che salva le persone e poi scompare. Ciò sarebbe in realtà più in linea con Batman V Superman di quanto si penserebbe, e spiegherebbe l’ossessione di Lex Luthor per la sua “teoria dei meta-umani” e come questi di nascondano in messo alla gente comune.

Un altro dei presunti dettagli che verrebbero fuori da questa novel è la spiegazione di come Steve Trevor faccia parte del rooster di personaggi.

La gente si è chiesta spesso come sia tornato Steve Trevor, e a quanto pare e la cosa che lo riporterà indietro è un oggetto chiamato “Dreamstone”, o Pietra del Sogno. Il dottor Destiny usò la Pietra del Sogno negli anni ’60 e la pietra fu nella nel famigerata serie Sandman. Nel film pare sia adattato come un anello citrino dall’aspetto innocuo che viene portato allo Smithsonian, dove Diana e Barbara lavorano ad una raccolta di manufatti che venivano contrabbandati negli Stati Uniti.

Questa versione della Dreamstone sembra avere la capacità di esaudire un desiderio, e Diana dice lo descriverebbe come un oggetto dotato del potere degli dei come il suo lazo. Si chiedono a quale dio sia collegato fino a quando non si rendono conto che ovunque vada la Pietra del Sogno segue la distruzione, così scoprono che il creatore di questo oggetto è il Dio delle Menzogne. Il desiderio di Diana era quello di riabbracciare Steve, quindi collegando involontariamente il suo destino direttamente alla Dreamstone.

Uno dei più famosi cattivi di Wonder Woman, Barbara Minerva, alias Cheetah, esiste da decenni, e questa versione ha ben poco a che fare con la sua controparte di fumetti.

Barbara è un’altra scienziata che lavora allo Smithsonian con cui Diana fa amicizia per quello che sembra cinque minuti. Barbara praticamente sviluppa una cotta istantanea per Diana [che non ricambia] e si lamenta di quanto lei sia più brava a adattarsi di lei. Questo è qualcosa che secondo alcune speculazioni sarà gestito molto meglio nel film di quanto sarebbe descritto nella novellizzazione per lettori più giovani.

Tuttavia, il monologo interiore di Barbara pare la metta in luce come una persona immatura. C’è un’enfasi significativa sulla popolarità e Barbara non si adatta a questa in nessun momento della sua vita. Lei, a un certo punto, si ribella alla sua amica per passare dalla parte di Maxwell Lord, un uomo che ha conosciuto da poco ed è stata gentile con lei. Gli iconici poteri vengono quindi dati alla ragazza da uno errore nell’esprimere un desiderio, quello di voler essere come Diana, cosa che quindi le fa guadagnare alcuni dei poteri dell’amazzone.

La sua discesa nella follia sarebbe stata descritta nella novellizzazione a quanto pare simile al declino mentale di Catwoman in Batman Return. Per alcuni potrebbe apparire un po’ goffa come cosa, ma è anche vero che Kristen Wiig è un’attrice formidabile, e se tutto questo poi alla fine finisse per essere vero potrebbe comunque risultare sensazionale grazie alla sua interpretazione eccellente.

E qui arriviamo a Maxwell Lord, il cui piano pare essere molto complicato. Secondo i rumor, questa sarebbe la parte più strana e apparentemente goffa della narrazione. Stando alle speculazioni potrebbe iniziare ad avere senso una volta introdotto il terzo atto, ma con le informazioni fornite nella novellizzazione junior, questo piano pare sia complicato come un cubo di rubick.

Quindi, Maxwell Lord, un altro di quei criminali / uomini d’affari che è diventato molto popolare negli anni ’80, perché erano gli anni ’80, sembra prendere una piega diversa nell’adattamento trasformandosi nell’avido supercattivo, machiavellico. Lo vediamo per la prima volta tramite uno spot pubblicitario che Diana vede in TV e il suo monologo interiore la fa riflettere sul fatto che potrebbe essere un truffatore. La sua attività è gestione di una compagnia petrolifera in cui il civile medio può avere una partecipazione. Scopriamo in seguito che è tutta una facciata, i pozzi di petrolio sono vuoti ed è tutto un falso.

Da lì, le cose si complicano poiché Maxwell deve trovare nuove persone per esaudire nuovi desideri perché può solo realizzarne uno a persona. Quindi, semplicemente, desidera il potere. A quanto pare in questa bramosia Lord farebbe il prepotente con il suo ex investitore per concedere un altro desiderio, e un altro, e un altro, serie che alla fine lo porta in Egitto, dove ingannerà un barone del petrolio a rinunciare ai suoi giacimenti petroliferi in cambio della segregazione dell’Egitto con un muro gigante in modo da poter possedere le sue terre ancestrali.

Come pare dire il romanzo: “Il muro sembrava tracciare un antico confine… il confine di una terra che non esisteva più. La terra appartenuta agli antenati dell’Emir Saif Bin Abydos”. A questo punto vengono coinvolti i due poli bellici della Guerra Fredda: la Russia riconosce la nuova terra, mentre gli Stati Uniti riconoscono l’Egitto tradizionale, e la diatriba con arma nucleare diviene più accesa.

Successivamente avviene una corsa al carburante, perché Maxwell possiede più della metà del petrolio nel mondo, causando disordini di massa. Maxwell alla fine ritorna negli Stati Uniti, augura / svantaggia lo studio ovale dove convince il presidente a desiderare più bombe nucleari, che la Russia vedrà come una provocazione.

Il ritorno a Themyscira del 1984 di Wonder Woman è il dettaglio che pare mancare nella novelizzazione. C’è una buona possibilità che il film non segua la struttura del libro, ma inizi con le varie scene che abbiamo visto di Diana su Themyscira che prende parte a agli Amazon Games.

Vediamo più Antiope e vediamo una giovane Diana che cerca di fare del suo meglio per vincere i giochi, ma finisce per perdere. Sua madre le dice che deve considerare la Golden Warrior Asteria “che non è diventata una leggenda agendo con fretta. Ci è arrivata attraverso atti di coraggio e la cosa più coraggiosa del mondo è affrontare la verità. Sembra che questo sia proprio il tema del film, affrontare la verità dei fatti, come Diana che deve fare i conti con la possibilità di perdere di nuovo Steve nel distruggere la Dreamstone. L’armatura è di nuovo menzionata nella storia, ma alla fine della novellizzazione, non l’ha indossata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...