La Warner Bros. pare aver ufficialmente confermato che Wonder Woman 1984 uscirà su HBO Max e nei cinema il giorno di Natale del 2020.

Dopo il successo di Wonder Woman del 2017, la regista Patty Jenkins e la star Gal Gadot hanno firmato per tornare in un sequel. L’attesissimo blockbuster doveva originariamente uscire a Natale nel 2019, ma è stato spostato fino a novembre prima di essere posticipato all’estate del 2020. Questo si è rivelato il primo di molti ritardi circa le date d’uscita.

Prima che il COVID-19 diventasse una pandemia mondiale, Wonder Woman 1984 doveva essere rilasciato a giugno. Una volta che è diventato chiaro che le sale cinematografiche non sarebbero riaperte del tutto aperte per allora, la Warner l’ha spostato ad agosto, poi di nuovo a ottobre, e ancora una volta a dicembre.

La pandemia non si è fermata, e quindi il dubbio se il film sarebbe stato ancora parte del calendario d’uscite del 2020 è cominciato a crescere nei fan, e dopo esser circolate voci secondo cui il film sarebbe potuto essere ritardato di nuovo al 2021, adesso pare che la pellicola uscirà invece su HBO Max poco dopo il lancio nelle sale.

Per come stanno ora le cose, Wonder Woman 1984 uscirà a Natale nei cinema e successivamente su HBO Max.

La Warner Bros. ha pubblicato online un nuovo trailer di Wonder Woman 1984 su YouTube ma non in elenco. Il trailer si è concluso con la rivelazione che il film sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati di HBO Max il 25 dicembre 2020. Il lancio nelle sale per quella data è comunque previsto, dando ai fan la possibilità di vederlo anche sul grande schermo se lo desiderano. Successivamente THR ha confermato questi piani di rilascio.

