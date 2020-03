Wonder Woman 1984: Warner pondera se rinunciare alla release cinematografica e portarlo direttamente in home-video

Con le sale cinematografiche chiuse in tutto il mondo per un periodo di tempo indefinito, Warner Bros. sta ponderando se portare il suo prossimo blockbuster DC Films, Wonder Woman 1984, direttamente in VOD e bypassare del tutto i cinema, stando a TheWrap.

Le discussioni sono ancora in fase preliminare e sono vicine al presidente del gruppo Warner Pictures, Toby Emmerich, e ai suoi migliori consiglieri, secondo un individuo con conoscenza. Anche la regista Patty Jenkins e il produttore Charles Roven non sono stati coinvolti nei colloqui.

Secondo gli addetti ai lavori della Warner, c’è ancora il desiderio di distribuire il film al cinema – ma i dirigenti stanno prendendo in considerazione l’alternativa in streaming, probabilmente come un’offerta diretta al consumatore piuttosto che come parte del servizio di abbonamento di Warner, HBO Max, che sarà presto lanciato. La preoccupazione, hanno affermato gli addetti ai lavori, è che non esiste una data nota per la riapertura dei cinema e potrebbe esserci una carenza di date favorevoli una volta che i cinema torneranno operativi per i numerosi film che sono stati rinviati. Wonder Woman 1984 è ancora ufficialmente previsto per il rilascio il 4 giugno.

Roven e Jenkins vorrebbero vedere il film nei cinema in agosto, ha detto un addetto ai lavori, ma con non poca incertezza, i dirigenti della Warner si chiedono se questa sia una possibilità realistica in mezzo a una pandemia che ha sconvolto Hollywood e minaccia di avere ripercussioni a lungo termine per il industria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...