Wonder Woman 1984: Warner rilascerà il film nel Regno Unito il 16 dicembre

Pochi giorni fa, la Warner Bros. ha preso la difficile decisione di rilasciare Wonder Woman 1984 sul servizio di streaming HBO Max negli Stati Uniti, insieme a un programma per tutti i cinema aperti nel paese il giorno di Natale. Ma che dire del resto del mondo?

Ovviamente ci è difficile fare previsioni per tutto il globo, e mentre aspettiamo che in Italia venga dato il via libera ai cinema di riaprire, unico vero luogo dove non si è verificato nessun tipo di contagio da coronavirus, a quanto pare il Regno Unito ha una data di rilascio per il film di Patty Jenkins.

Mentre si parlava di una data di uscita fissata per dicembre, lo studio ha ora confermato che il film uscirà effettivamente il 16 di quel mese.

Naturalmente, ciò dipenderà dall’apertura dei cinema in Inghilterra e altrove, con diversi blocchi che creano problemi per le catene di cinema. Voci lasciano intendere che le major si potrebbero anche affidare a i pochi negozi di video-noleggio aperti per far fruire il pubblico del film, ma ovviamente non è un ipotesi verosimile.

Dopo lo sbaglio fatto quest’estate, di ritardare diversi film in tutto il mondo invece che solo negli Stati Uniti, a quanto pare la produzione sembra aver compreso di poter programmare una serie di rilasci mondiali anche prima del lancio negli Stati Uniti, in parte per arginare la pirateria, in parte per la gestione della pandemia al di fuori dei confini statunitensi.

