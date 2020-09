Wonder Woman 1984: Warner rivela la nuova data d’uscita italiana

Pochi giorni fa vi abbiamo comunicato che Wonder Woman 1984 è stato ufficialmente rimandato al Natale 2020, ma la cosa è cambiata, almeno per l’Italia. L’attesissimo sequel del DC Extended Universe avrebbe dovuto essere già uscito ormai; a un certo punto era prevista una data per giugno, tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus, la Warner Bros. non ha avuto altra scelta che spostarla.

Dopo aver inizialmente lo studio ha spostato Wonder Woman 1984 ad agosto, ha poi stabilito una data di uscita di ottobre, posizionando Wonder Woman 1984 circa un mese dopo il debutto domestico di Tenet.

I cinema hanno riaperto di recente dopo essere stati chiusi per mesi, contando su film come Tenet e Wonder Woman 1984 per fornire una spinta necessaria per gli affari. Ma mentre Tenet ha segnato il debutto più alto dall’epidemia di COVID-19, i suoi numeri non erano ancora l’ideale per un tentpole da 200 milioni. Tenet ha incassato 20,2 milioni a livello nazionale, anche se si ritiene che il suo effettivo weekend di apertura fosse più vicino a 10 milioni. Di conseguenza, si è parlato in seno alla Warner di ritardare i loro altri grandi film del 2020, e ora il primo domino è caduto.

Ma adesso la pagina ufficiale Facebook di Wonder Woman 1984 ha rivelato che la data d’uscita italiana è fissata per il 14 gennaio 2021.

Potete vedere il post d’annuncio qui sotto:

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

