Wonder Woman: Patty Jenkins è già al lavoro sul terzo film

Patty Jenkins è già al lavoro sul terzo film dedicato a Wonder Woman, così annuncia la Warner Bros. nelle ultime ore.

Wonder Woman 1984 è uscito nelle sale americane e in contemporanea su HBO Max come promesso dalla Warner Bros., e, nonostante il periodo storico che siamo vivendo, la pellicola diretta da Patty Jenkins, già regista del primo film, sta riscuotendo un successo molto interessante in quanto vendite di biglietti al box-office. Molta gente lo sta guardando a casa, tuttavia la passione verso il personaggio interpretato da Gal Gadot si è fatto sentire, tanto da portare la Warner ad annunciare un terzo film di Wonder Woman.

Toby Emmerich, produttore capo della Warner Bros., ha annunciato che Patty Jenkins tornerà come regista e sceneggiatrice, insieme ovviamente a Gal Gadot, per concludere questa trilogia cinematografica dedicata a Wonder Woman:

Mentre i fan di tutto il mondo continuano ad accogliere Diana Prince, causando il forte esordio di fine settimana di Wonder Woman 1984, siamo eccitati nell’esser in grado di continuare la sua storia con le nostre vere “donne meraviglia” – Gal e Patty – che torneranno per concludere la già pianificata trilogia cinematografica.

Ovviamente ancora non sappiamo assolutamente nulla riguardo questo terzo film (dato che dobbiamo praticamente vedere ancora quello appena uscito), ma di certo sarà interessante vedere quali saranno i lidi che la Jenkins & co. vorranno esplorare questa volta.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, con montaggio di Richard Pearson, mentre la colonna sonora è a cura di Hans Zimmer.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Connie Nielsen (Hippolyta), Robin Wright (Antiope) e Pedro Pascal (Max Lord).

