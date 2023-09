Woody Allen Distrugge i film Marvel: la sua verità sul cinema

In un’intervista avvincente durante la presentazione del suo ultimo capolavoro, “Coup de Chance,” a Portogallo, il leggendario regista Woody Allen ha scagliato una freccia infuocata contro il mondo dei film Marvel e l’industria dei cinecomics in generale.

La sua opinione è chiara e senza mezzi termini: il regista si dichiara stufo dei film Marvel, ma soltanto teoricamente, dato che non ne ha mai visto uno.

Ma cosa lo fa distanziare così nettamente da questo fenomeno cinematografico di successo? Il Maestro del Cinema ha argomentato che i giganteschi budget e il focus su effetti speciali spettacolari hanno snaturato l’essenza del cinema come forma d’arte. Questo scontro di opinioni è solo l’ultimo episodio di una saga che ha visto grandi nomi di Hollywood, come Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Jane Campion, esprimere il loro scetticismo verso i cinecomic e il loro impatto sulla settima arte.

Eroi Marvel

Ribellione contro i cinecomic: una galassia di registi si unisce a Woody Allen

La sfida lanciata da Woody Allen all’industria dei cinecomics ha ricevuto un coro di voci da parte di altri registi di spicco che condividono il suo scetticismo. Nella lista dei “registi anti Marvel,” troviamo nomi illustri come David Fincher, Denis Villeneuve, James Cameron, Alejandro Gonzalez Inarritu, Terry Gilliam e molti altri. L’elenco si allunga sempre di più con recenti dichiarazioni di registi di culto, tra cui John McTiernan, l’uomo dietro a film iconici come “Trappola di Cristallo,” “Caccia a Ottobre Rosso” e “Predator.” McTiernan ha addirittura etichettato i cinecomic come “tossici per la società,” sollevando ulteriormente il dibattito sull’influenza di queste pellicole nell’attuale panorama cinematografico.

Nel frattempo, Woody Allen si prepara a stupire il pubblico con il suo 50esimo film, “Coup de Chance”, un’intrigante commedia gialla e macabra presentata in anteprima alla Mostra di Venezia. La pellicola racconta la tormentata storia di Fanny (interpretata da Lou de Laâge) e Jean (interpretato da Melvil Poupaud), una coppia apparentemente perfetta con tutto: un lavoro prestigioso, ricchezza e un lussuoso appartamento a Parigi. Tuttavia, il destino prende una svolta inaspettata quando Fanny si imbatte in un ex compagno di scuola, scatenando una serie di eventi che cambieranno per sempre le loro vite. Mentre il mondo del cinema continua a dibattere sulla validità dei cinecomic, Woody Allen dimostra che il suo amore per la narrazione cinematografica tradizionale è più forte che mai.