Woody Harrelson spera davvero che venga realizzato Zombieland 3

Zombieland è diventato un cult quando è uscito nel 2009 con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin sotto la direzione del regista Ruben Fleischer.

Dieci anni dopo, la banda è tornata insieme per Zombieland: Doppio Colpo, un sequel che ha offerto felicità su tutti i fronti ai fan dell’originale. Non c’è stata alcuna parola ufficiale su un terzo capitolo del franchise di Zombieland, ma i fan che hanno adorato entrambi i film sperano di vederne un terzo, e a quanto pare non solo i soli.

Harrelson, pronto per recitare nel film di prossima uscita Venom: Let There Be Carnage, non vede l’ora di tornare al suo ruolo di Tallahassee.

“Beh, mi piacerebbe, perché l’intero gruppo è divertente quanto basta”, ha detto Harrelson a ComicBook. “Adoro lavorare con quei ragazzi. Non posso nemmeno dirti quanto… molto. Quindi, sì. Dalle tue labbra alle orecchie di Dio, spero che accada.”

Sfortunatamente, non è segno che un terzo film sia in lavorazione, ma il sequel Doppio Colpo è stato fondamentalmente dati ai fan dopo una il clamore creato dall’originale, e per anni è stato nei desideri di molti, quindi forse questa sarà la scintilla che accenderà un’altra fiamma.

Per ora, i fan non vedono l’ora di vedere Harrelson assumere il ruolo del serial killer psicotico, Cletus Kasady, in Venom: Let There Be Carnage.

