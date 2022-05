World Turtles: ecco il gioco indie sviluppato dall’etichetta sudafricana Gideon Griebenow

World Turtles è un salutare costruttore di colonie realizzato da uno sviluppatore solista sudafricano, Gideon Griebenow, come ingrediente principale della crisi di mezza età più nerd che lui conosca. È il gioco che ha sempre voluto realizzare. Aveva una visione chiara in mente: creare un mondo su una gigantesca tartaruga spaziale.

“Mi sembra ancora irreale, anche se realizzato con ‘Unity’, il fatto che il progetto passionale che ho iniziato per interesse da nerd sia diventato una realtà, con un sostegno e un’attrattiva tali da giustificare il fatto di perseguirlo a tempo pieno in cambio della mia carriera di due decenni!“, dice Gideon Griebenow, tuttofare di Re: cOg Mission.

“Sono felice di invitare tutti voi a seguire il viaggio del mio gioco fino all’imminente lancio e ad aiutare a salvare la tartaruga! Oggi, 23 maggio, è anche la Giornata Mondiale delle Tartarughe, che incoraggia l’azione umana per proteggere e aiutare le tartarughe in via di estinzione a sopravvivere e prosperare nei loro ecosistemi. Pertanto, vorrei invitare tutti a essere attenti e ad aiutare a salvare le tartarughe anche nella vita reale” – incoraggia Gideon

World Turtles è un gioco di sana strategia che prevede la collaborazione con i regni AI per interagire con il Pianeta, le Tartarughe e lo Spazio stesso in modo da garantire la sopravvivenza delle Tartarughe e dei Meep. Riuscirete a trovare mezzi pacifici e sostenibili per esistere in armonia con il vostro mondo e con i Meep vicini, invece di sfruttarli o conquistarli senza cuore? Riuscirete a navigare tra le forze della natura, a imparare come funzionano e a sfruttare il loro potenziale per progredire senza distruggere? Sarete parte del viaggio?

Caratteristiche principali del gioco:

Il gioco è ambientato e coinvolge un’enorme tartaruga che fluttua nello spazio.

La posizione della Tartaruga nello spazio ha un impatto sulla vita della Tartaruga, compresi il clima e i livelli dell’acqua.

Alberi tecnologici separati per tipo di edificio, insieme a un albero tecnologico generale.

I Meep richiedono un’esperienza bilanciata per progredire.

È necessario pianificare in anticipo ed essere disposti ad aspettare che le proprie decisioni diano frutti.

Conquistare terra, acqua, aria e spazio… insieme… per sempre.

Il gioco ha battuto circa 5400 altri giochi per vincere il #PitchYaGame Industry Pick nel giugno del 2021, e il supporto in termini di liste dei desideri e feedback della comunità è cresciuto costantemente.

World Turtles sarà disponibile su Steam ad agosto: assicuratevi di inserirlo oggi stesso nella vostra lista dei desideri per seguire i progressi e l’imminente uscita del gioco. Per ulteriori informazioni, visitate: https://www.worldturtles.com

Guardate questi trailer e partecipate al viaggio!

Mini-Trailer di World Turtles 2022:

Trailer del gioco di strategia World Turtles:

Mi piace: Mi piace Caricamento...