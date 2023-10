X Factor Home Visit: tensione alle stelle, la scelta sbagliata può rovinare tutto! Ospite incredibile in arrivo!

Il palcoscenico di X Factor 2023 si sta per infiammare questa sera con gli Home Visit, e l’attesa è a livelli record. Quattro giudici eccezionali, ovvero Fedez, Dargen D’Amico, Ambra, e l’immortale Morgan, sono chiamati a compiere una scelta che definirà il corso del talent. La domanda che sta bruciando le labbra di tutti i fan è: chi saranno i 12 fortunati concorrenti che otterranno il pass per i Live Show?

X Factor: Home visit e sfide all’ultima nota

Dopo un’epica fase di Audition e una selezione spettacolare ai Bootcamp, stasera tutto si fa più intimo e decisivo. I quattro mentori dell’eccellenza musicale si preparano a incontrare i loro cinque talenti scelti con cura. È il momento in cui si decide chi ha il potenziale per bruciare il palco durante i Live Show e chi può aspirare a un futuro da superstar.

Ogni squadra è composta da 5 artisti straordinari, ma solo 3 di loro avranno l’onore di rappresentare il proprio giudice nei Live Show. La pressione è alle stelle mentre i talenti si esibiscono con nuove e sorprendenti performance per convincere il loro mentore a sceglierli. È una lotta all’ultimo respiro per conquistare il palco di X Factor 2023, e le emozioni sono a mille.

Ambra Angiolini e Morgan, giudici di X Factor 2023 (Foto ANSA)

Il palco di X Factor 2023 è pronto ad accogliere una delle regine indiscusse della musica internazionale: Laura Pausini! L’artista straordinaria sarà l’ospite musicale di questa puntata, garantendo spettacolo, emozioni e una dose extra di talento all’evento.

L’ardua scelta dei giudici

Le squadre personalmente composte dai giudici rendono l’ardua scelta ancora più difficile. Fedez deve decidere tra Lorenzo Bonfanti, Sara Sorrenti, Giulia Petronio, Maria Tomba e Asia Leva. Ambra ha l’arduo compito di selezionare tra Gaetano De Caro, gli Isobel Kara, Jacopo Martini, Matteo Pierotti e Angelica Bove. Dargen si troverà a giudicare Andrea Settembre, Fabio D’Errico, gli Stunt Pilots, Edoardo Brogi e Fabrizio Longobardi. Infine, la sfida di Morgan riguarda Niccolò Selmi, gli Animaux Formidables, i Manifesto, Anna Castiglia e i giovanissimi Sickteens.

Il verdetto in chiaro su TV8

Con cuori in tumulto, tutti si chiedono chi riuscirà ad accedere alla fase tanto agognata dei Live Show. La suspense è alle stelle mentre il verdetto è imminente. Chi sfoggerà il proprio talento in diretta, davanti al pubblico in studio?

L’appuntamento con gli Home Visit è giovedì 19 ottobre 2023, alle 21:15 su Sky Uno. Se non puoi seguirlo in diretta, lo streaming su NOW ti permette di non perdere neanche un istante dell’azione. Inoltre, il programma è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Se ti perdessi questa notte di tensione, ricorda che potrai recuperarla in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, mercoledì prossimo in prima serata. Non perderti questo momento cruciale di X Factor 2023!