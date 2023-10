X Factor, Morgan choc contro Annalisa: demolita la sua hit, il commento al vetriolo!

La prima puntata di X Factor si apre all’insegna di Morgan, un giudice che non passa mai inosservato. Con la sua innata capacità di scatenare polemiche ed emozioni, il cantante è tornato sul palco del famoso talent show per sorprendere il pubblico con le sue forti opinioni. Come quella, al vetriolo, riguardante il grande successo di Annalisa “Bellissima”.

Morgan stronca “Bellissima” di Annalisa a X Factor

Durante la puntata inaugurale dei Live di X Factor del 26 ottobre, come riporta Fanpage, Morgan ha deciso di esprimere il suo parere sulla canzone “Bellissima” di Annalisa, assegnata a Matteo Alieno Pierotti, un concorrente della squadra di Ambra Angiolini. Mentre il concorrente si esibiva in una versione più armonica e minimalista del brano, gli altri giudici hanno condiviso le loro opinioni. Fedez, pur ammirando il coraggio di Matteo, ha espresso la sua delusione per il cambiamento della melodia, sottolineando che non ha migliorato la canzone.

Ma è Morgan il vero protagonista della discussione che si scatena. Con sincerità e senza peli sulla lingua, il giudice ammette di non conoscere la canzone in questione. La definisce banale dal punto di vista armonico e rivela la sua sorpresa per il fatto che “Bellissima” sia stata uno dei successi più ascoltati dell’ultimo anno, con ben quattro dischi di platino.

Morgan, giudice di X Factor (foto ANSA)

La polemica con Davide Simonetta, produttore della hit

Morgan non nasconde la sua ironia riguardo all’entusiasmo generale per Annalisa e scherza sul fatto che “Bellissima” sia a suo dire armonicamente inesistente. Davide Simonetta, musicista e produttore del brano, non ha perso tempo nel rispondere alle provocazioni di Morgan, commentando in tempo reale su social media con la frase criptica: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido”. È chiaro il riferimento proprio al giudice del talent.

E mentre la discussione ha continuato ad infiammarsi, la gara è proseguita con le esibizioni degli altri concorrenti e l’energia travolgente del pubblico. X Factor 2023 è iniziato, con Francesca Michielin ancora alla conduzione e Fedez come giudice, affiancato da Sara Sorrenti, Maria Tomba e Asia Leva. La squadra di Ambra Angiolini comprende Gaetano De Caro, Matteo Pierotti e Angelica Bove, mentre Dargen D’Amico si presenta con Andrea Settembre, gli Stunt Pilots e Fabrizio Longobardi.

Infine, c’è Morgan, che porta con sé Niccolò Selmi, gli Animaux Formidables e i SickTeens, i primi a esibirsi durante la prima puntata. Il ritorno di Morgan a X Factor non delude le aspettative del pubblico, che sa di potersi aspettare grandi emozioni, controversie e soprattutto musica. Questa stagione si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.