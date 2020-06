X-Files sarà disponibile su Prime Video dal 7 luglio

Fra i vari progetti e contenuti che arriveranno su Amazon Prime Video quest’estate, a quanto pare c’è qualcosa di molto amata da alcuni fan di vecchia data e che siamo sicuri gradiranno riguardare.

La piattaforma attraverso un comunicato stampa ha infatti fatto sapere che, oltre alla seconda stagione di Hanna, la terza stagione di Absentia, e tante altre novità come Fast & Furious – i 7 film del franchise dal 1° luglio, classici come Shakespeare in Love, sempre dal 1° luglio, First Man dal 3 luglio, Favolacce dal 10 luglio, 1917 dal 23 luglio, Macchine mortali dal 27 luglio, arriverà la serie Glee con tutte e sei le stagioni, ma sopratutto tutte e 10 le stagioni di X-Files, disponibili dal 7 luglio.

Per chi non la conoscesse, X-Files (The X-Files) è una serie televisiva statunitense ideata da Chris Carter e trasmessa dalla Fox dal 10 settembre 1993 al 19 maggio 2002 e successivamente a partire dal 24 gennaio 2016 al 21 marzo 2018. La serie vede protagonisti due agenti dell’FBI, interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, la cui attività si caratterizza per indagare su particolari casi di natura paranormale, che richiamano varie sottotematiche del cinema dell’orrore e della fantascienza, tra i quali creature leggendarie, teorie del complotto, mutazioni genetiche, percezioni extrasensoriali, psicocinesi, intelligenza artificiale, UFO e alieni.

Molti degli episodi sono narrativamente autoconclusivi, presentando la formula del “mostro della settimana”, ma alcuni presentano in tutto o in parte temi ricorrenti, sviluppi narrativi nel loro insieme noti come la “mitologia” della serie; in particolare la trama orizzontale si incentra nel tentativo dei protagonisti di svelare un complotto riguardante una prossima invasione aliena. Nel corso di anni di indagini Fox Mulder e Dana Scully scopriranno infatti che un gruppo di persone, facente parte di un misterioso consorzio infiltrato nel cuore del governo statunitense, ha instaurato contatti con una civiltà extraterrestre allo scopo di sviluppare assieme una generazione di ibridi umano-alieni e al contempo un virus/vaccino con un duplice obiettivo: quello “ufficiale” di agevolare agli alieni la conquista della Terra, e quello “ufficioso” di salvare, mediante il vaccino, se stessi e i propri cari dal conseguente sterminio previsto con l’invasione.

X-Files è stata accolta da un grande successo di critica e di pubblico, ottenendo importanti riconoscimenti come il Golden Globe per la miglior serie drammatica, affermandosi presto come un cult e un classico della televisione di fantascienza, punto di riferimento e fonte di ispirazione per molte opere successive. Al raggiungimento della sua nona stagione, per molti anni rimasta l’ultima prodotta, nel 2002 era anche diventata la serie di fantascienza più longeva nella storia della televisione statunitense, primato negli anni seguenti superato da fiction come Smallville e Stargate SG-1.

Tra la quinta e la sesta stagione è stata tratta un’omonima prima pellicola cinematografica, uscita nelle sale statunitensi il 19 giugno 1998, mentre un ulteriore film stand-alone, X-Files – Voglio crederci, è stato distribuito in patria dal 25 luglio 2008. Dal 24 gennaio 2016, quattordici anni dopo la cancellazione della serie il 19 maggio 2002, la Fox decise di riportare in vita il franchise con una miniserie che costituisce la decima stagione. Ad aprile del 2017, la Fox ha annunciato anche un’undicesima stagione, composta da 10 episodi, andata in onda dal 3 gennaio 2018.

Mi piace: Mi piace Caricamento...