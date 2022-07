X-Men ’97: Beau DeMay descrive il theme della serie come “un sound classico degli anni ’90 e un tocco un po’ moderno”

A quanto pare potremo ascoltare una delle migliori sigle dei cartoni animati tornare con suo splendore tonale, perché i mutanti stanno per tornare.

Il panel della Marvel Animation al Comic-Con di San Diego ha dato ai partecipanti una prima occhiata a X-Men ’97, una continuazione del popolare cartone animato X-Men: The Animated Series, che è diventato sempre più amato col passare degli anni.

Qui sotto alcune immagini:

Anche se le prime immagini non sono state ancora rilasciate al pubblico (io le ho comunque caricate sulla pagina), lo scrittore e produttore esecutivo Beau DeMay ha confermato che sta resuscitando il classico tema musicale di X-Men: The Animated Series.

“Stiamo riportando quel sound classico degli anni ’90 con un tocco un po’ moderno”, ha detto durante il panel.

Qui sotto potete ascoltare il tema originale della serie:

I fan presenti sono stati anche felici di sapere che una seconda stagione ha già avuto il via libera per X-Men ’97, mentre la prima stagione sarà presentata in anteprima su Disney+ nell’autunno del 2023. La serie originale presentava personaggi classici degli X-Men come Storm, Jean Grey, Wolverine, Cyclops e Jubilee e andò avanti dal 1992 al 1997, da cui il titolo di questa nuova serie.

La Disney ha utilizzato una versione della colonna sonora di X-Men: The Animated Series in Doctor Strange in the Multiverse of Madness per celebrare l’arrivo del professor Charles Xavier di Patrick Stewart, questa volta utilizzando la sua classica sedia volante gialla presente nel cartone animato del sabato mattina. Anche il finale della serie Ms. Marvel ha fatto eco al theme, con implicazioni potenzialmente di vasta portata.

Le prime immagini dei personaggi di X-Men ’97 hanno confermato che Rogue, Beast, Gambit, Jean, Wolverine, Storm (con una nuova pettinatura da fauxhawk), Jubilee e Cyclops stanno tornando nella squadra principale. “La dinastia”, li chiamava DeMay. Ma visti gli eventi della serie animata originale, X-Men ’97 vedrà qualcuno oltre a Charlies Xavier alla guida della squadra. Quel qualcuno sarà Magneto.

Altri personaggi confermati sono Cable, Bishop, Forge, Morph (che adotta il look Changeling), Nightcrawler, Robert DaCosta/Sunspot, Mr. Sinister, le Sentinelle, Sebastian Shaw, Emma Frost e Val Cooper.

