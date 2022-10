X-Men ’97: Beau DeMayo parla del requisito fondamentale che ha preteso nell’assumere gli sceneggiatori

Tra circa un anno, i Marvel Studios pubblicheranno il proprio secondo progetto animato in assoluto con il reboot/revival di X-Men: The Animated Series, questa volta sotto il titolo di X-Men ’97.

Con l’iconica sigla dello show che è già entrata in un paio di progetti MCU live-action, l’attesa sta lentamente crescendo per vedere cosa faranno i Marvel Studios con la sua prima proprietà ufficiale legata agli X-Men su Disney+.

I fan hanno avuto modo di dare una prima piccola occhiata a X-Men ’97 durante la presentazione dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2022, che includeva un nuovo costume per Magneto e notizie sulla formazione ufficiale della squadra di mutanti animati. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Beau DeMayo, abituale del MCU, come sceneggiatore principale, che prenderà una vita d’amore per la serie originale da parte sua e la unirà alla speranza di far crescere quella passione in tanti nuovi fan.

DeMayo è passato recentemente sui social media per fornire un entusiasmante aggiornamento sul processo di sviluppo dello show, mentre i Marvel Studios lavorano per riportare i mutanti in scena nel MCU.

Durante una sessione di domande e risposte nelle sue Storie di Instagram, lo scrittore di X-Men ’97 Beau DeMayo ha offerto alcune informazioni sul processo di sviluppo della nuova serie Disney+.

DeMayo ha rivelato di aver avviato il processo di sviluppo di X-Men ’97 nell’autunno del 2020 e, una volta assunto come autore principale, si è assicurato di riempire la stanza degli sceneggiatori solo di fan del materiale. Ha chiarito che il suo team doveva “rispettare il lavoro” prima che potesse essere “autorizzato ad aggiungere qualcosa alla sua eredità”.

La domanda è stata: “Puoi parlare di come è nato il team di produzione, ad esempio come è stato reclutato per X-Men ’97?”, e la risposta è arrivata solerte in questa forma:

“Di sicuro, nell’autunno del 2020, il responsabile dello streaming della Marvel mi ha chiesto di sviluppare una versione per far rivivere questo spettacolo. Da lì, ho presentato l’idea e sono stato assunto. E’ stato il primo ingaggiato e con me ho portato l’intenzione di assumere solo talenti straordinari. Ma soprattutto, la mia regola generale era che dovevi essere un fan. Requisito fondamentale. Sono stato in uno show – vale a dire The Witcher – in cui alcuni degli scrittori non erano fan o non amavano attivamente i libri e i giochi, e delle volte deridevano attivamente il materiale originale. Quella è una ricetta per il disastro e mette tutti in un cattivo mood. Il fandom come risponde bene al prodotti è una cosa che fa dormire sonni tranquilli. Devi rispettare il lavoro prima di poter aggiungere qualcosa alla sua eredità.”

Lo scrittore capo ha anche condiviso i suoi “sentimenti contrastanti” sulla versione di Rogue di questo show, per cui ha anticipato in giro poco. Ha anche reso omaggio al produttore supervisore Charley Feldman per aver sostenuto così pesantemente il ritorno di Rogue.

“Sono consapevole che Rogue ha imparato a controllare i suoi poteri [nei fumetti moderni] e ho sentimenti contrastanti circa questa cosa. Tuttavia, fidati di me quando dico che i fan di Rogue hanno molto di cui essere entusiasti, in gran parte a causa del fatto che Charley Feldman è un grande sostenitore del personaggio.”

Quando gli è stato chiesto per quanto tempo durerà la produzione di X-Men ’97, DeMayo ha notato che questo spettacolo sarà tutto ciò su cui si concentrerà “per il prossimo futuro” insieme a un paio di altri progetti di cui non può ancora discutere. E quando un altro fan gli ha chiesto se fosse preoccupato per le reazioni dei fan allo show, DeMayo ha spiegato che gli importa ma che “non è preoccupato” per ciò che i fan avranno da dire.

