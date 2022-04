X-Men ’97: Beau DeMayo parla della responsabilità di dare vita agli X-Men sotto i Marvel Studios

C’è una pietra miliare che i fan sono ansiosi di veder arrivare: l’introduzione dei mutanti nel MCU.

Da quando la Disney ha acquistato la Fox, il pubblico è stato molto attivo sul creare teorie circa l’introduzione del Gene-X nel MCU, ed in attesa del primo progetto dei Marvel Studios con i mutanti al centro. Quando arriverà il giorno, l’entusiasmo del pubblico farà sicuramente esplodere il tetto dei cinema di tutto il mondo. Ma quando sarà?

Patrick Stewart farà parte del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, come lasciato intendere da un nuovo spot, e se è una variante del Professor X, ciò significherà che il progetto con protagonista Benedict Cumberbatch sarà il primo a includere un mutante. Ma conterà davvero? Dopotutto, è fondamentalmente un cameo senza alcun effetto particolare sul MCU.

I fan vogliono che la versione corretta dei Marvel Studios sui famosi supereroi venga finalmente realizzata. Anche se non corrisponde del tutto a questi parametri, l’imminente revival animato di X-Men ’97 sarà senza il primo assaggio per i fan, prima che l’X-Gene si materializzi in live-action.

Anche se la serie animata probabilmente non sarà canonica, e molto probabilmente solo una continuazione diretta dello spettacolo originale, dare vita a quel progetto è probabilmente un’esperienza stressante, che esercita molta pressione dati i personaggi gestiti.

Grazie a The Direct, che è stato in grado di parlare con il capo sceneggiatore di X-Men ’97, possiamo riportarvi dettagli proprio circa questa pressione.

In un’intervista esclusiva, The Direct ha incontrato lo sceneggiatore di Moon Knight, Beau DeMayo, anche sceneggiatore capo e produttore esecutivo della prossima serie animata dei Marvel Studios, X-Men ’97, per Disney+, per discutere delle differenze nel lavorare su entrambi progetti e la pressione generale di far rivivere i Mutanti sotto i Marvel Studios.

Lo scrittore ha fatto notare che il processo “non è diverso” sia dal “punto di vista dello studio che degli sviluppatori”, ma che “gli X-Men, in particolare, sono qualcosa che è molto vicino al cuore dei Marvel Studios”.

“Dal punto di vista dello studio e del processo, non è diverso. Kevin [Feige], Brad Winderbaum, Dana [Vasquez-Eberhardt] che sta lavorando con noi e sono i nostri produttori, hanno lo stesso livello di coinvolgimento. So che in alcuni studi l’animazione è trattata come il figliastro dai capelli rossi e, onestamente, What If… e le altre serie animate della Marvel sono trattate tanto seriamente quanto le loro proprietà live-action. X-Men, in particolare, è qualcosa che sta molto a cuore ai Marvel Studios, ora che è tornato a casa. Quindi non è stato diverso.”

DeMayo ha sottolineato che sente un “peso e una responsabilità” dato che questo è il primo tentativo dei Marvel Studios di adattare gli X-Men.

“È proprio come se X-Men significasse qualcosa per molte persone. C’è un peso e una responsabilità, ed ora che è tornato a casa è molto diverso. E’ una cosa di cui sono consapevole. La strana differenza sono le notti insonni, perché con Moon Knight, se qualcosa non fosse andato per il verso giusto Jeremy Slater poteva sistemare le cose. Ci sono stati diversi momenti in cui ho cominciato a riflettere sul fatto che avevo il controllo completo del progetto. Quindi, c’è stata molta crescita, direi, che ho dovuto fare per gestire X-Men ’97. Proprio come narratore, come produttore, e come persona.”

