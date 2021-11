X-Men ’97: Beau DeMayo sarà capo scrittore e produttore esecutivo della serie animata Marvel Studios

Beau DeMayo sta passando dal mondo di The Witcher al mondo degli X-Men.

DeMayo servirà come capo scrittore e produttore esecutivo della serie animata Marvel Studios X-Men ’97, la serie animata sequel dell’amata serie degli anni ’90, X-Men: The Animated Series , che arriverà nel 2023 in anteprima su Disney +.

La serie sequel annunciata al Disney+ Day insieme ai nuovi spettacoli animati dei Marvel Studios Spider-Man: Freshman Year e Marvel Zombies continuerà la storia del cartone animato trasmesso dal 1992 al 1997 su Fox Kids Network.

DeMayo è uno scrittore e co-produttore di The Witcher di Netflix, ispirato all’omonima serie di libri fantasy dell’autore Andrzej Sapkowski, e ha sceneggiato il film spin-off animato The Witcher: Nightmare of the Wolf. DeMayo in precedenza ha lavorato come sceneggiatore e story editor in tre stagioni della serie spin-off The Vampire Diaries della The CW, The Originals.

L’annunciato team creativo di X-Men ’97 include il regista supervisore Jake Castorena (Justice League Action, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) e il produttore supervisore Charley Feldman (Teen Titans Go!, Disney’s The Owl House). I produttori e gli showrunner di X-Men: The Animated Series Eric e Julia serviranno da consulenti insieme al regista della serie Larry Houston.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...