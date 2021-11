X-Men ’97: Disney + produrrà la serie sequel di X-Men: The Animated Series

Disney Plus ha ordinato una serie televisiva animata sugli X-Men che riprenderà esattamente da dove l’originale era stata interrotta.

Gli anni ’90 sono stati una manna per le serie animate di supereroi con spettacoli come Batman: The Animated Series, Spider-Man: The Animated Series e X-Men. Ora, grazie a The Wrap sappiamo che la popolare serie sugli X-Men dell’ormai defunta rete Fox Kids sta tornando, con Beau DeMayo in qualità di capo sceneggiatore e produttore esecutivo.

I dettagli sul revival della serie animata sono attualmente minimi, sebbene sia certo che il progetto sia ambientato nella stessa timeline di quello originale. La serie si intitola X-MEN ’97.

Gli sceneggiatori di X-Men: The Animated Series, Eric e Julia Lewald, stanno facendo da consulente per X-MEN ’97 insieme al regista Larry Houston. La serie prevede il ritorno dei doppiatori di X-Men Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith e Alyson Court. Il progetto include anche i doppiatori di Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett e AJ LoCascio.

Disney Plus sta chiaramente facendo buon uso del fatto che Disney possieda tutte le proprietà Marvel Fox. La serie animata X-Men è stata aggiunta a Disney Plus nel 2019, dove è stata rivista da migliaia di fan vecchi e nuovi. Con la serie animata più popolare che mai e la nostalgia come una delle valute più potenti del mondo, ha senso che la gente della Disney voglia riportarla in vita.

La serie animata X-Men è stata presentata per la prima volta nel 1992 ed è diventata un successo da un giorno all’altro per Fox Kids. La serie è stata elogiata per le sue trame mature, le intense sequenze d’azione e l’aderenza al materiale originale. Lo spettacolo Fox Kids è durato cinque stagioni, producendo oltre 75 episodi.

