Xenogenesis: il cortometraggio che racchiude dentro tutti i lavori di James Cameron

Prima che il regista di Titanic e Avatar, James Cameron, fosse il re del mondo, era un giovane regista emergente che cercava di far decollare il suo primo lungometraggio.

Creato sulla scia del fenomeno di Star Wars, Cameron e il suo amico Randall Frakes hanno deciso di realizzare un film di fantascienza estremamente ambizioso intitolato “Xenogenesis” su una giovane donna e un uomo artificiale inviati in missione per setacciare la galassia per un pianeta adatto a creare nuova vita.

Con $ 20.000 raccolti da un dentista locale, i due hanno deciso di creare un breve filmato di 12 minuti con alcuni dei dettagliati dipinti concettuali di Cameron e una sequenza live-action girata in set ad hoc costruiti nel suo salotto insieme ad alcuni fantastici momenti di stop-motion. Il cortometraggio “Xenogenesis” che ne risultò è uno dei primi film più impressionanti che abbiate mai visto, soprattutto dato che è stato realizzato nel 1978 quando la maggior parte delle tecniche utilizzate non erano comuni nel regno dell’indie.

Di recente il web ha avuto la fortuna di sentir parlare spesso il buon James Cameron, e di recente, durante la promozione del suo nuovo libro “Tech Noir: The Art of James Cameron” di Insight Editions – un volume di oltre 300 pagine pieno zeppo delle prime opere d’arte del regista di Terminator, molte delle quali provengono dal progetto di “Xenogenesis” scartato – gli sono state chieste informazioni.

Come potete vedere, Xenogenesis è un lavoro frammentario ma piuttosto impressionante di immaginazione fantascientifica non dissimile dal film studentesco di George Lucas del 1967, “Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB”. Espone l’essenza della storia di ciò che segue il film, quindi ti mette proprio al centro di essa con i personaggi principali Raj (futuro co-sceneggiatore di Terminator 2, William Wisher Jr.) e Laurie (Margaret Umbel) che combattono contro un robot in una stazione futuristica.

La prima cosa che potreste notare è quante delle opere future di Cameron sono citate dal cortometraggio, tra cui il braccio robotico e i giganteschi carriarmati-cacciatori-assassina di The Terminator, l’immagine di una donna blu poi realizzata per Avatar, e ovviamente la mech suit guidata da donne che salva la giornata viene da Alien 2. Anche lo stile dei set è simile a quello che Cameron concepirà in seguito per la copia a buon mercato di Alien di Roger Corman “Galaxy of Terror”.

Con questo in mente, è stato chiesto a Cameron se ha ancora un po’ di spuntini succosi da tirar fuori da quel primo lavoro.

“Beh, sono come la tribù dei nativi americani che caccia il bisonte, lo uccide e ne usa ogni parte. Penso che potrebbe esserci ancora qualcosa in Xenogenesis, probabilmente dovrei rivederlo, sapete? Era ovviamente solo una scusa per inserire ogni fantastica idea a cui io e il mio amico Randy avevamo pensato. Il fatto stesso che dovevamo creare una storia che collegasse queste fantastiche idee come punti è il difetto della sceneggiatura. L’ho riletta di recente. Non è male, ma è un po’ raffazzonata. Avrei potuto prendere una qualsiasi delle 10 idee e aggiungerla a una storia caratteristica.”

Altri elementi di Xenogenesis sono stati infine cannibalizzati da Avatar, tra cui le svettanti banshee e le lucertole volanti simili a elicotteri. Fortunatamente, Cameron ha conservato tutti questi artwork originali non solo per consentirci di vedere i primi embrioni di questi film, ma anche perché sono tornati utili per cause legali.

“No, penso di aver finito di cogliere carne dalle ossa, ma penso che tu possa vedere che alcuni degli artwork che ho fatto per Xenogenesis, quelli del mondo bioluminescente, in realtà ci hanno fatto risparmiare decine di milioni di dollari su Avatar, perché siamo stati citati in giudizio, da tutti, anche dal loro cane. Potrei ripensare a cose che ho fatto nel 1977 prima che nascessero alcune di queste persone che mi stavano facendo causa e dire: ‘No, abbiamo precedenti, amico, devi vai all’inferno’. Abbiamo avuto 11 cause legali, e quegli artwork hanno cambiato le sorti del destino. Quindi attenzione, se hai intenzione di scrivere un film di grande successo, o dirigere un film di grande successo, tieni traccia di tutti i primi concept che hai redatto quandohai tirato fuori l’idea, perché altrimenti la gente si farà avanti dicendo: ‘Ehi, questa è stata una mia idea”.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...