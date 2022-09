Xochitl Gomez parla del consiglio datole da Patrick Stewart sul set di Doctor Strange 2

In una recente intervista con Perri Nemiroff di Collider per Colliders Ladies Night, la star di Doctor Strange 2, Xochitl Gomez, si è seduta per parlare un po’ della sua esperienza sul set di uno dei più grandi film del MCU.

Nella storia, interpreta America Chavez, una ragazza che può saltare tra gli universi e lo ha fatto per la maggior parte della sua vita dopo un incidente che l’ha separata dalle sue madri.

America è il primo ruolo importante assunto da Gomez, che in precedenza aveva recitato nella commedia di Netflix The Baby-Sitters Club. Durante l’intervista, Gomez ha parlato di quanto sia stato fantastico essere in un enorme film di successo, e ha anche rivelato che mega-star come Patrick Stewart sono state molto accoglienti mentre le davano preziosi consigli per i prossimi anni.

“Patrick Stewart mi ha dato ottimi consigli, ed è qualcosa che mi piacerà portare con me perché era qualcosa di cui sapevo di aver bisogno quando sono arrivata per la prima volta sul set. Ha detto una cosa del tipo: assicurati solo di dare il meglio di te, sii molto accogliente con le persone nuove. Non puoi mai sapere chi hai di fronte a te, a volte può capitare sia una grande star e tu non lo sai nemmeno.

Si, voglio dire, è sempre importante essere gentili con tutti e, sai, trattare tutti con gentilezza e rispetto, e continuerò a farlo. Un giorno arriverà qualcuno sul set e dirò: ‘Ti va se ci prendiamo un caffè?’.”

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore. La fotografia sarà a cura di John Mathieson. Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film. Doctor Strange in the Multiverse of Madness è uscito nei cinema il 4 maggio 2022.

